League of Legends est toujours un grand succès et les joueurs sont au rendez-vous malgré les années qui passent. Hélas, une décision importante vient d'être prise malgré tout.

Riot Games a annoncé des changements importants au sein de son équipe de développement dédiée à League of Legends. Ces ajustements s’inscrivent dans une volonté de préparer le jeu à son avenir tout en assurant sa pérennité. Même si le MOBA reste l’un des jeux PC les plus populaires, cette évolution implique de difficiles décisions. Dans le contexte actuel, c'est assez dramatique.

League of Legends a quelques soucis

Ainsi, le studio derrière League of Legends vient de licencier des développeurs. Marc Merrill, co-fondateur de Riot et directeur des produits, a pris la parole pour expliquer la démarche. Il a précisé que cette restructuration n’était pas motivée par des économies, mais par un besoin d’adapter les compétences de l’équipe pour mieux faire face aux défis à venir. L’objectif est clair : garantir que League of Legends continue d’être un jeu de référence pour encore de nombreuses années.

Selon Merrill, ces changements visent à restructurer l’équipe de façon à s’assurer que les bonnes personnes, avec les bonnes compétences, sont en place pour faire évoluer le jeu. Il a expliqué que même si certains postes sont supprimés, l’équipe LoL va, à terme, s’agrandir. L'idée est de s'assurer que le jeu continue de s'améliorer, non seulement à court terme, mais surtout à long terme.

Riot a confirmé que 32 postes ont été supprimés, dont 27 dans l'équipe de League of Legends elle-même. Les autres suppressions concernent des rôles dans les équipes de publication. Cela fait suite à une première vague de licenciements en janvier 2024, qui avait vu plus de 500 postes être supprimés à travers plusieurs projets.

Miser sur la qualité plutôt que sur la quantité

Merrill a insisté sur un point essentiel : le succès ne dépend pas forcément du nombre de personnes impliquées ou du budget alloué à un projet. Il a rappelé que des petites équipes, chez Riot comme ailleurs, ont souvent produit des résultats exceptionnels, alors que des équipes plus importantes ont parfois manqué leur objectif. On vous laissera juge de tout ceci.

Source : Riot Games