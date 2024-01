League of Legends est l'un des jeux multijoueur les plus populaires qui existent. Et pourtant, il ne se fait pas tout jeune. Mais ça ne l'empêche pas de continuer d'attirer un public toujours plus grand, et d'organiser des tournois légendaires. En plus, de temps à autre, ils proposent même de récupérer du contenu sans avoir besoin de mettre la main au portefeuille. Cependant, cette offre ne s'adresse pas à tout le monde, et gardez bien en tête qu'elle finira par prendre fin.

Du contenu gratuit pour League of Legends, mais plus pour longtemps

Il faut donc être abonné à Prime Gaming pour pouvoir profiter de ces récompenses gratuitement. C'est un rendez-vous bien connu des joueurs de League of Legends qui ont l'opportunité d'obtenir de belles ressources. Par contre, on vous conseille de ne pas trop traîner, car dès le 11 janvier 2024, ça disparaîtra. On peut dire que le géant américain se montre plutôt généreux, mais ça ne va malheureusement pas durer. En effet, le partenariat entre lui et Riot Games arrive bientôt à son terme.

Eh oui, vous avez peut-être manqué cette information, mais à compter de mars 2024, il n'y aura plus de contenu gratuit pour League of Legends via Prime Gaming. D'ailleurs, ça ne concerne pas uniquement le MOBA, mais également tous les jeux du studio comme TFT ou Wild Rift. C'est un coup dur pour les détenteurs de l'abonnement qui pouvaient profiter de récompenses alléchantes, sans débourser un seul centime. Dans environ trois mois, c'est la carte bleue qu'il faudra faire chauffer.

Quant aux objets à obtenir, si vous êtes un habitué de la collaboration League of Legends / Amazon Prime Gaming, vous allez être en terrain connu. On retrouve notamment les fameux 350 RP, mais aussi le skin épique gratuit. On vous laisse découvrir la liste complète ci-dessous :

350 RP

200 essences orange

Skin permanent mystère (garanti épique)

Skin de balise mystère

Fragment de champion permanent

2 fragments d’Éternels de série 1

boost d'EXP de 30 jours

4 éclats de champion

Un remplaçant pour Prime Gaming ?

Visiblement, Amazon est en train de procéder à de gros changements au niveau de sa section gaming, d'où la mise à mort du partenariat. Bien évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, à commencer par Andrei van Roon, l'un des membres de Riot Games. « Nous savons que ce contenu va vous manquer, mais avec les changements récents chez Prime Gaming, ils ont appelé pour ne pas renouveler le programme ». Même pour la firme, la pilule semble avoir du mal à passer.

Forcément, une question brûle les lèvres des fans : va-t-il y avoir un remplaçant ? Actuellement, la réponse est non, ou en tout cas, ce n'est pas sûr selon Roon. Le studio est en train de se pencher sur d'autres programmes potentiels, et il tiendra la communauté au courant des avancées. En attendant, il vaut mieux profiter tant qu'on peut de cette collaboration.