Pas le temps de niaiser. Microsoft enchaîne les annonces sans nous laisser aucun répit. Et maintenant, voilà que Riot Games s'invite aux festivités avec une belle surprise.

Entre deux annonces effrénées, Microsoft et Riot Games ont annoncé leur belle union. L’ensemble du catalogue de l’éditeur de League of Legends sera prochainement disponible sur le Xbox Game Pass.

League of Legends et tous les jeux Riot sur le Xbox Game Pass

Les joueurs Xbox vont eux aussi pouvoir retrouver Jinx, Vi ou encore Caitlyn sur leurs consoles. League of Legends et ses dérivés Runeterra, Wildrift et Teamfight Tactics seront tous disponibles sur le Xbox Game Pass cet hiver. Gros avantage, l’ensemble du contenu, des champions seront débloqués d’emblée. Même son de cloche pour Valorant qui proposera directement tous les agents. Dans certains titres, les joueurs recevront des points d’expérience bonus.