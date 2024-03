League of Legends continue d'étendre son univers et de se décliner en titres originaux et nous avons enfin une fenêtre de sortie pour son gros jeu de baston !

Sorti en 2009, cela plus d'une douzaine d'année que League of Legends invite ses joueurs dans la faille de l’invocateur. Pour toujours attirer un nouveau public et encore augmenter la popularité de sa licence, Riot a décidé il y a déjà plusieurs années de décliner l’univers en d’autres jeux et expériences. Bon, depuis, LoL a annoncé qu'il arrêterait les frais avec la Riot Forge, mais les jeux actuellement en développement sortiront quand même. Après Ruined King, Song of Nunu, Convergence ou encore Hextech Mayhem, c'est prochainement un gros jeu de baston qui devrait faire son apparition connu actuellement sous le nom de Project L.

Le jeu de baston League of Legends est ultra prometteur !

Déjà annoncé en 2019, nous n’avions pas eu beaucoup d’informations supplémentaires concernant ce fameux Project L jusqu’à il y a peu. Nous n’avions même pas son titre, mais c'est désormais corrigé et en prime, on a une fenêtre de sortie ! Le jeu de baston League of Legends s’intitule donc 2XKO et devrait sortir courant 2025 sur PC et consoles (PS5 et Xbox Series). Pour les plus impatients, cette année, il sera même possible d’y jouer ou de voir du gameplay durant plusieurs démos et playtests. La première opportunité sera sûrement en avril prochain à l’EVO au Japon. Cependant, pas besoin d’aller aussi loin, sur le site on peut déjà s’inscrire pour participer à des playtests depuis chez soi. Ils auront lieu, par contre, en fin d’année 2024.

Que sait-on du gameplay de 2XKO ?

Le trailer révélé nous présente plusieurs aspects de celui-ci. Le jeu est un jeu de combat à la Street Fighter ou Tekken, mais avec la particularité d’être en tag-team, c'est-à-dire en 2v2. Beaucoup espèrent que le jeu puisse se faire une place dans la communauté fermée des jeux de combat compétitifs. Le soft se déroule bien sûr dans le même univers que League of Legends, de ce fait le roster en découle également. Pour l’instant, nous savons officiellement que Darius, Ahri, Ekko et Yasuo seront de la partie. On peut retrouver leurs fiches personnages sur le site officiel. Néanmoins, sur le gameplay présenté en 2021, nous pouvions apercevoir Jinx, mais rien de confirmé sur sa présence à la sortie du jeu. De même pour Illaoi et Katarina plusieurs fois aperçues durant diverses annonces.

Pour ce qui est de l’économie du jeu, 2XKO sera free-to-play et déclaré comme « respectueux de votre temps et de votre porte-monnaie ». On peut donc penser que la progression et l’obtention des personnages sera aisée. Des microtransactions sont à prévoir, mais sûrement pour des cosmétiques comme les autres softs de Riot Games.