League of Legends est l'un des plus vieux jeux multijoueur sur le marché, mais après plus de 14 ans, l'engouement ne s'est pas estompé. En 2023, le jeu a réussi à rassembler environ 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui est tout bonnement colossal. Pour patienter jusqu'à la saison 14 de LoL, les joueuses et joueurs peuvent récupérer plusieurs bonus pour augmenter plus facilement leur expérience, changer d'apparence avec des skins etc. Et justement, certains contenus sont encore « offerts » durant quelques heures.

Des contenus « gratuits » League of Legends bientôt indisponibles

Au fil des semaines, League of Legends a récompensé ses joueuses et joueurs avec des contenus en tout genre. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, ces derniers disparaissent le jeudi 14 mars prochain. Comment les obtenir avant la date de fin ? Il y a une unique condition non négociable : être abonné à Prime Gaming. Et si vous avez Riot Games dans le sang, Amazon a également des contenus pour Legends of Runeterra ou Wild Rift. Mais revenons à League of Legends.

Pour télécharger tous ces petits cadeaux, il faut obligatoirement vérifier que son abonnement soit valable. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez essayer gratuitement pendant 30 jours le service avec le lien plus bas. Ensuite, direction le site Amazon Prime Gaming, puis descendez jusqu'à « Contenu gratuit en jeu avec Prime ». Ou si c'est seulement League of Legends qui vous intéresse, rendez-vous sur la page de la Capsule Prime Gaming.

De là, cliquez sur « Obtenir du contenu en jeu » et attendez qu'il s'ajoute à votre compte Riot Games. Mais pour valider cette étape, vous devrez avoir lier le profil Riot avec celui de Prime Gaming. Enfin, vous n'avez plus qu'à profiter des contenus qui contiennent un boost d'XP d'une durée d'un mois, des skins, de ressources ou des points RP. Et n'oubliez pas, ça sera fini d'ici le 14 mars 2024.