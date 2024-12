League of Legends pourrait bien apparaitre dans l'un des plus grand jeux du moment, un vrai rêve pour ce développeur qui pourrait bien aussi faire grandement plaisir aux fans.

Depuis plusieurs années, les collaborations entre différentes licences sont légion et se multiplient à vitesse grand V. Fortnite est certainement le roi pour ça, n’hésitant d’ailleurs pas à mélanger les genres ou même le réel avec de gros évènements live comme des concerts, etc. Call of Duty n’est pas très loin non plus et se paye d'immenses stars comme Snoop Dog ou de grosse licence comme Godzilla, Diablo, etc… Étrangement jusqu’ici, League of Legends, pourtant un jeu extrêmement populaire, joué et très rentable, a été épargné. Mais ça pourrait bien changer…

Le MOBA n’est pas du genre à faire de collaboration. Il surfe sur les tendances et ses propres thèmes, ou exploite son univers, notamment avec Arcane récemment, mais c’est tout. Il n’est pas non plus du genre à aller ailleurs, mais ça pourrait bien changer.

League of Legends dans un très grand jeu ?

Et si LoL nous donnait un avant-goût de son MMO avant l’heure en collaborant avec l’un des plus gros et l’un des meilleurs MMORPG actuels ? C’est le rêve d’une des têtes pensantes de Final Fantasy 14, Masaki Nakagawa. Après avoir terminé l’excellent DLC Dawntrail, l’homme se met à rêver de collaboration future. Et dans les colonnes de Gamesradar, il a littéralement déclaré sa flamme à League of Legends.La facilité serait de penser qu’il souhaitait surfer sur l’hyper popularité d’Arcane, mais il n’en est rien. League of Legends a donné naissance à Arcane et pas l’inverse, même si le MOBA profite de la série Netflix pour rameuter de nouveaux joueurs, assurément.

Non, Nakagawa est un énorme fan du jeu si bien qu’il adorerait voir certains des plus grands champions devenir des boss de donjons ou de raids. « Personnellement, j'adore LoL et je joue à ce jeu depuis longtemps, donc un crossover avec eux serait un rêve devenu réalité », explique-t-il avant de s’enflammer en imaginant ce qu’une collaboration pourrait donner. « Ce serait vraiment amusant si Aatrox et Aurelion Sol étaient présentés comme des boss de raid dans FF14. Si un représentant de Riot Games lit ceci, ce serait un honneur si je pouvais parler avec vous ! ».



Aatroxx à gauche, Aurelion Sol à droite ©Riot Games

Un rêve pour le développeur et pour les fans ?

Dans League of Legends, Aatrox est un puissant Darkin, un guerrier déchu surpuissant aux airs de démon. Aurelion Sol quant à lui, est un titanesque dragon céleste capable de créer, ou de détruire, des étoiles. Rien que ces exemples ont de quoi donner des frissons aux fans de la première heure. On pourrait aussi rêver d’affronter des dieux de Freljord comme Ornn, ou Volibear, ou des titans comme Nautilus ou Skarner. Les possibilités sont nombreuses et Final fantasy 14 nous a déjà prouvé à maintes reprises qu’il savait quoi faire lors des collaborations. Les évènements avec Dragon Quest ou encore Monster Hunter sont de bons exemples.

Ça nous donnerait aussi l'occasion d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler le MMO de League of Legends toujours en développement. Un projet colossal qui vend ici aussi beaucoup de rêve aux fans de la franchise. Allez, Riot, tentez le coup !

Source : Gamesradar