Riot Games nous prépare son prochain gros jeu 2XKO, un jeu de baston en 2D dans l’univers de League of Legends. Le célèbre MOBA va donc troquer l’arène en vue de dessus et les combats en 5 contre 5 pour du versus fighting en 2 vs 2. 2XKO est prévu sur consoles et PC. Si l’on n'a pas encore de date de sortie, on sait en revanche qu’il sera free-to-play comme la plupart des gros jeux de Riot Games. L’heure est donc à la communication pour ce nouveau gros bébé et il vient justement de nous annoncer l’arrivée d’un nouveau champion très apprécié.

2XKO, le jeu de combat League of Legends, présente un nouveau champion

Il est chauve, il est grand et baraqué en plus de vouer un culte aux Poros, on parle bien sûr de Braum. Le support tank viendra se bastonner sur 2XKO dès la sortie du jeu. Toujours équipé de sa porte de taverne qui lui sert de bouclier et affublé de sa célèbre moustache, Braum se présentera comme un combattant agressif capable de geler ses adversaires comme il le fait sur League of Legends. On notera toutefois que le Coeur de Freljord est bien plus souple et vif que dans le MOBA. Toutefois, ce sont bien les contrôles et les frappes puissantes qui seront la marque de fabrique de ce nouveau héros jouable.

Braum rejoindra donc le roster de 2XKO dès sa sortie aux côtés de Darius, Illaoi, Ahri, Yasuo, Ekko ou encore Jinx et Katarina. Désormais, ce que l’on attend, c’est une potentielle date de sortie pour le jeu de combat League of Legends. En revanche, une phase d'Alpha est prévu pour le mois d'aout prochain.