Depuis plus de 12 ans maintenant, League of Legends cartonne sur PC et désormais sur mobile d’ailleurs avec Wild Rift. Le MOBA le plus populaire du monde, celui à qui l’on doit l’explosion de l’eSport d’ailleurs, développe son univers depuis un petit moment. Avec un roster de plus de 160 personnages, et tout un monde créé de toutes pièces, il y a de quoi faire. On attend d’ailleurs un MMO dans les prochaines années, mais en attendant d’autres jeux vont voir le jour pour étoffer l’univers de League of Legends et aussi créer de nouvelles expériences.

Le jeu de combat League of Legends s'annonce prometteur

Avec Legends of Runeterra, et les différents petits à côté comme Song of Nunu, c’est un gros jeu de combat free to play qui arrivera prochainement, 2XKO.

Le titre s’est récemment laissé approcher par plusieurs spécialistes et influenceurs et les retours sont plutôt très, très bons. 2XKO est vif, lisible, intéressant et plutôt profond. Comme Dragon Ball Fighter Z, il propose des combats en équipe, ici du 2v2. Chaque joueur contrôle alors son personnage et les équipiers peuvent même monter des combos ensemble en s’appelant lors d’un enchaînement pour passer la main ou en demandant une assistance.

Le jeu proposera plus d’une dizaine de héros à son lancement et promet d’être entièrement free to play comme tous les jeux principaux de Riot Games de toute façon. League of Legends oblige, ce sont bien entendu nos héros favoris qui se crêpent le chignon. On pourra alors découvrir Yasuo, Ahri, Illaoi ou encore Darius sous un tout autre angle encore jamais exploité. Visuellement, le jeu promet d’être une petite claque également. Le gros de la direction artistique n’a pas bougé d’un iota, c’est du LoL et on aime ça. Le design est tout de même légèrement différent, on passe quand même d’un MOBA à un jeu de combat en 2D, mais les persos sont reconnaissables au premier coup d’œil. On notera aussi un cell shading renforcé et des effets impressionnants.

Comment participer au playtest de 2XKO ?

Un jeu ultra prometteur donc qu’il sera par ailleurs possible de découvrir prochainement. Riot a annoncé l’arrivée de playtests en alpha fermée du 8 au 19 août prochain sur PC, mais aussi sur Xbox Series et PS5. Pour avoir une chance de participer, il faut se rendre sur le site officiel de 2XKO et s’enregistrer, tout simplement. Un mail vous sera envoyé en cas de validation de votre participation. Par ailleurs, celles et ceux qui auront la chance de participer à l’événement auront aussi un lien de parrainage à partager pour inviter un seul et unique ami. Mais c’est toujours ça de pris !

2XKO n’a toujours pas de date de sortie définitive pour le moment, mais le jeu est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series et sera totalement gratuit.