C’était LE gros événement du Twitch game français ce week-end, l’Eleven All Stars opposant la France à l’Espagne a permis d’établir de nouveaux records d’audience assez incroyables.

Victoire de la France avant la Coupe du Monde au Qatar, merci Amine

Le streamer Amine et toute une bande de copains, dont Billy, Inoxtag, Michou, Yass, Lebouseuh ou encore Alonz et Tonton, le tout présenté par l'increvable Doigby décidément présent partout. Au total, c'est une quinzaine de stars du net qui ont affronté leurs homologues espagnols dans un match de foot censé donner suite à la Pixel War, événement communautaire qui avait déchaîné les foules en avril dernier. Au final, après plus de 90 minutes de match, c'est la France qui s'impose 2-0 face à l'Espagne. Et quel match !

Les réseaux sociaux se souviendront encore longtemps du sublime but de Sacha et de son plongeon digne des plus grands (ok, on exagère, mais c’est la classe).

Le match explose les records sur Twitch

Un événement hors norme. Et si les footballeurs en herbe étaient tous des amateurs, la réalisation a clairement joué le jeu pour retransmettre le match sur Twitch comme dans le circuit officiel. Commentateurs, arbitres officiels, cameramans, plans… Tout y était. Résultat, l’audience sur Twitch a littéralement explosé les compteurs avec un pic enregistré à plus d’1,1 million de viewers (sans compter les spectateurs sur place).

Un nouveau record qui vient coiffer au poteau le précédent tenu par Squeezie et son GP Explorer, autre événement majeur de cette année. Désormais, le trio de tête est donc Eleven All Stars d’Amine avec plus d’1,1 million de viewers, le GP Explorer de Squeezie et sont gros millions et le ZEvent 2021 de Zerator avec un pic à plus de 700 000.

On est loin du record de l’espagnol Ibai (d’ailleurs coach de l’Espagne sur l’événement d’Amine) et ses 3,3 millions de viewers lors de son événement de boxe entre streamer, mais le Twitch français commence sérieusement à coller aux basques des plus gros records. En tout cas, les événements à succès made in France s'enchaînent et sont toujours de plus en plus impressionnants. Bravo les gars. Maintenant, on attend le match retour en Espagne.