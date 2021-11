Alors que les regards des amateurs de sensations fortes sont principalement tournés vers le prochain jeu de FromSoftware, le studio de Round8 nous rappelle qu'il s'attaquera bientôt au genre roi du Souls-like avec le surprenant Lies of P.

Au printemps dernier, les Coréens levaient en effet le voile sur un titre aussi inattendu qu'original : Lies of P, un action-RPG hardcore comme le nord (de l'Italie), qui entend rejouer l'histoire bien connue de Pinocchio dans l'univers impitoyable de la Belle Époque, quelque part entre American McGee's Alice et Dante's Inferno.

Les mensonges de π

La première bande-annonce dévoilée dans la foulée permettait en effet de découvrir l'ambiance glaciale de la ville qui accueillera le brave marionnettiste Geppetto, mais faisait encore l'impasse sur le gameplay de ce nouveau Souls-like en puissance. Cette omission appartient désormais au passé, puisque nos confrères d'IGN ont eu le privilège de pouvoir dévoiler avant tout le monde le tout premier teaser de gameplay de Lies of P. Comme par un fait exprès, vous pouvez retrouver ladite vidéo dans notre lecteur ci-dessus.

Durant deux bonnes minutes, on découvre ainsi de dos le personnage de Pinocchio aux prises avec bien des monstres de Krat, d'abord présentée comme la "ville de demain". Entre les chœurs, l'orchestration dramatique et une météo qui semble verrouillée sur le mode tempête, l'ambiance de dark fantasy est assurée.

Menteur menteur

Dans la grande tradition du Souls-like, Pinocchio manie rapières, haches à double tranchant et même un grappin évidemment pratique pour faire venir à lui les adversaires juchés sur les toits d'une cité aux inspirations haussmanniennes.

Ces quelques extraits laissent également apparaître quelques pouvoirs magiques qui achèvent de dresser un parallèle entre Lies of P et les jeux du studio FromSoftware, qui continue de faire l'actualité avec le très attendu Elden Ring. De son côté, la sortie de Lies of P est pour l'heure annoncée en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X (oui, X uniquement).

Que pensez-vous de ces premiers extraits de gameplay ? L'univers de Lies of P peut-il vous intéresser ? Faites-nous part de vos avis de pantins articulés dans les commentaires ci-dessous.