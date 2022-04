Le Seigneur des Anneaux Online est un MMORPG qui a tout de même 15 ans maintenant, plus précisément le jeu a ouvert ses serveurs le 24 avril 2007. Et la bonne nouvelle pour les plus fidèles et les irréductibles c'est que le jeu est encore bien vivant. En effet le titre vient d'atteindre son plus haut pic de joueurs sur Steam en dix ans.

Un pic de joueurs pour Le Seigneur des Anneaux

Alors évidemment par rapport à un gros jeu AAA récent, cela peut paraitre dérisoire mais on note tout de même la connexion de 3755 joueurs au même moment. Le jeu n'avait pas eu un tel record sur la plateforme de Valve depuis 2012, date de lancement du dit jeu sur Steam. Notons en plus que la communauté Steam ne représente évidemment pas l'ensemble des joueurs mais c'est un bon indice et un moyen d'avoir une idée approximative du succès d'un jeu.

Plusieurs facteurs ?

Ce succès peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Tout d'abord la mise à jour du quinzième anniversaire qui vient apporter un peu de fraicheur au jeu. Deuxièmement, l'ensemble de l'aventure est gratuite jusqu'au contenu concernant le Gouffre de Helm. Enfin on peut noter un effet "Seigneur des Anneaux", en ce sens où depuis quelque temps il y a un regain d'intérêt pour l'univers de Tolkien notamment grâce au marketing autour de la série Amazon.

C'est en tout cas une bonne nouvelle pour le jeu qui est un bon moyen de se plonger dans cet univers en plus des livres et des films sur le sujet.