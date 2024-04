Teasé à maintes reprises, le nouveau jeu dans l'univers Le Seigneur des Anneaux se laisse donc enfin découvrir comme il se doit. Baptisé Récits de la Comté, il nous propose donc de vivre notre meilleure vie paisible de Hobbit.

Le nouveau jeu Seigneur des Anneaux pose ses pieds velus sur la table

Délaissant pour un temps les jeux de stratégie, MMORPG et autres beat'em all, cette nouvelle adaptation vidéoludique du Seigneur des Anneaux tire plutôt son inspiration du côté d'Animal Crossing ou encore Stardew Valley. Développé par Wētā Workshop et édité par Private Division, Récits de la Comté nous propose comme son nom l'indique de vivre la vie d'un tranquille Hobbit. Nous pourrons ainsi y créer notre propre Semi-Homme pour s'adonner aux plaisirs simples de la Comté.

Plus précisément, ce nouveau jeu Seigneur des Anneaux place son récit à Lézeau. L'occasion de fouler de nos pieds velus les superbes prairies de ce petit village tranquille. Nous pourrons aménager notre confortable trou de Hobbit, faire du jardinage ou encore discuter avec nos chers voisins à l'occasion d'un second petit déjeuner. Il ne sera donc pas question ici de batailles épiques et de récits héroïques, mais plutôt des derniers potins dans la Comté. Un changement de cadre pour le moins original s'agissant d'une adaptation vidéoludique du Seigneur des Anneaux. Une manière comme une autre également d'oublier l'effroyable jeu centré sur Gollum.

La direction artistique adoptée par Wētā Workshop reflète d'ailleurs bien le côté paisible de la Comté. C'est justement ce que Michael Worosz, directeur de Private Division, avait à dire à propos de ce nouveau jeu dans l'univers du Seigneur des Anneaux. « L'équipe de Wētā Workshop propose une interprétation brillante de l'œuvre de J.R.R. Tolkien, et permet aux joueuses et joueurs de vivre en Terre du Milieu à leur façon. La communauté demande un jeu relaxant et chaleureux dans cet univers culte depuis des années, et c'est exactement ce que Récits de la Comté compte apporter ». Nous pourrons donc vivre notre meilleur vie de Hobbit courant de la seconde moitié 2024 sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.