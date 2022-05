Surprise ! Un nouveau jeu Seigneur des Anneaux est annoncé. La deuxième surprise (et non des moindres) c'est qu'il s'agit d'un jeu sur mobile. Ne cachez pas votre joie voyons.

Le Seigneur des Anneaux n'est pas au mieux de sa forme dans le jeu vidéo avec l'annulation du MMORPG par Amazon. Comme lot de consolation, un jeu mobile qui est édité par EA s'annonce. Le titre est développé par Capital Games, studio qui est notamment derrière de Star Wars : Les Héros de la Galaxie.

Le Seigneur des Anneaux dans la poche

On ne sait pas encore grand chose du jeu mais Malachi Boyle, vice-président du département Mobile RPG chez Electronic Arts déclare :

C’est pour nous un grand plaisir de nous associer à The Saul Zaentz Company et à Middle-Earth Enterprises pour créer un jeu de rôle mobile de nouvelle génération. Notre équipe est composée de fans du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, qui mettent chaque jour leur passion et leur talent au service d’une expérience authentique pour tous les joueurs. L'association d'une direction artistique fidèle à l'œuvre et d'animations stylisées participe à l'immersion totale des joueurs dans l'univers fantastique de la Terre du Milieu, où ils seront confrontés à leurs personnages préférés.

De belles promesses ?

D'après le communiqué, Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu devrait proposer une narration importante, des combats au tour par tour, un système de collection riche et un grand choix de personnages issus du vaste univers de Tolkien. Evidemment ca reste une déclaration sur le papier.

Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu entrera cet été en phase de bêta test régional. On ne sait pour l'heure pas plus d'information à son sujet. Mais le jeu Star Wars du même ordre avait bien été accueilli par la presse et le public. Reste à voir si il en sera de même pour celui-ci.

Auriez-vous préféré un jeu sur console de salon/PC ? Etes vous intéressé par les jeux mobiles de ce type ?