Annoncé en 2019, le Seigneur des Anneaux : Gollum, un jeu d’aventure-infiltration développé par Daedalic Entertainment (Deponia), est fin prêt. Nacon, l'éditeur du titre, a communiqué la date de sortie du jeu ainsi qu'un nouveau trailer qui met en exergue la double personnalité du personnage de Tolkien.

Gollum disponible pour la rentrée

C'est donc le 1er septembre 2022 que sera disponible The Lord of the Rings: Gollum sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. La version Nintendo Switch n'a pas été annulée entre temps, mais elle arrivera seulement « plus tard dans l'année ».

Le jeu, qui s'inspire des livres de J.R.R. Tolkien, se situera avant La Communauté de l'Anneau.

Après avoir perdu son précieux anneau aux mains de Bilbon Sacquet, Gollum décide de quitter les Montagnes Brumeuses et de s'embarquer dans un voyage périlleux qui le mènera des donjons de Barad-Dûr au royaume des elfes de la forêt de Grand'Peur. Pour survivre aux dangers de son voyage dans la Terre du Milieu, il doit se faufiler, grimper et utiliser toute sa ruse. Il doit également faire face à son alter-égo, Sméagol. C'est aux joueurs de décider s'ils veulent que Gollum ait le dessus lors des décisions importantes, ou s'ils préfèrent laisser Sméagol prendre le dessus.

On aura l'occasion de croiser des « personnages connus » mais aussi « quelques nouveaux visages ».

Une bataille constante avec Sméagol

Dans la bande-annonce, intitulée « A split personnality », on assiste à une scène où Gollum se bat avec son autre personnalité Sméagol. Ce sera justement l'un des grands enjeux du jeu avec un système de choix. Tout dépendra des décisions du joueur.