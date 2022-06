Le Summer Game Fest 2022 a dû rendre chèvre quelques joueurs. Entre deux annonces quelque peu soporifiques, Geoff Keighley a fait monter la température. Décor de plage, mention d’un trailer iconique et d’un jeu vidéo dont les nouvelles sont espérées depuis des années. Pas de doute c’était l’arlésienne Dead Island 2. C’était bien parti pour quand soudain, le troll absolu.

Dead Island 2 ? Non Goat Simulator 3

La bande-annonce s’ouvre bel et bien sur les mêmes images que le trailer de Dead Island 2. Pourtant quelque chose dénote rapidement : l’aspect graphique. Puis soudain, invasion de chèvres, Bazinga et tout le tralala, les joueurs se sont fait avoir. Huit ans après le jeu d’origine Coffee Stain North revient avec un nouvel épisode de Goat Simulator qui casse les codes en passant directement à Goat Simulator 3.

Le jeu poursuit l’aventure de la chèvre folle qui s’en ira explorer les pâturages de San Angora, une île en proie au chaos. Et cette fois, les joueurs pourront foutre le boxon à plusieurs. Il sera possible de s’unir à quatre chèvres via le multijoueur en ligne ou en local. La customisation sera donc de mise avec plus de 300 éléments de personnalisation, tout comme des quêtes et des objets à collectionner. Goat Simulator 3 est attendu pour l’automne prochain sur Xbox Series, PS5 et PC en exclusivité Epic Games Store. Le coup de marketing devrait être efficace mais on a une petite pensée émue pour ceux qui ont cru à Dead Island 2.