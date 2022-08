D'ici quelques jours, certains chanceux vont mettre la main sur le PSVR 2 pour la toute première fois. Et ils tenteront de se faire une frayeur avec un célèbre survival action japonais.

Ça se précise de plus en plus pour le PSVR 2 même si, comme annoncé dernièrement, la sortie ne se fera que début 2023. Mais contre toute attente, il sera accessible très prochainement.

Le PSVR 2 jouable au TGS 2022

Malheureusement, si vous voulez découvrir le PSVR 2 en avance, il va falloir se rendre au Japon et plus précisément au Tokyo Game Show 2022. Et comme les frontières sont fermées à la plèbe, autant dire que ce n'est pas gagné.

Mais ceux qui arriveront à se rendre au Makuhari Messe de Chiba pourront donc essayer le casque VR de la PS5 avec une démo très spéciale pour certains joueurs. Ils réaliseront leur fantasme d'être pourchassés par Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village. La démo dont on ne connait pas encore la durée prendra place dans son château. Logique, vu qu'on ne la voit que là-bas.

Pour les plus braves, qui auront été au bout de l'expérience, un set de clear files Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake sera offert. Des dossiers en plastiques pour protéger des documents par exemple. Des goodies populaires au pays du soleil levant.

Cette belle annonce tombe en même temps qu'une très mauvaise nouvelle. En France et dans d'autres pays, Sony augmente le prix de la PS5, ce qui aura un impact sur le tarif pour jouer en VR sur la console.