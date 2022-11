Microsoft, Sony, et même Nintendo avec son service live, se feraient coiffer au poteau par un adversaire que l’on n'avait pas vu venir.

C’est en tout cas ce qui ressort des affirmations de Sports Interactive Games, studio derrière Football Manager. Puisque d’après les déclarations de son directeur Miles Jacobson, le Xbox Game Pass, le PS Plus, et le Nintendo Switch Online se feraient plumer par le géant à la pomme et son Apple Arcade.

L’Apple Arcade, plus d’abonnés que le Xbox Game Pass et le PS Plus cumulés ?

L’homme déclare en effet chez iMore que le service en ligne d’Apple aurait un nombre d'abonnés avoisinant les 100 millions d’utilisateurs. C'est en tout cas ce qu'il aurait entendu dire alors que Footballer Manager 23 s'apprête à rejoindre la plateforme.

On me dit que les abonnés à neuf chiffres, je n'ai aucune idée si ces chiffres sont corrects ou non. iMore

Un chiffre énorme qui surpasserait alors de loin ceux de la concurrence. Aux dernières nouvelles, le Xbox Game Pass aurait un peu plus de 25 millions d'abonnés quand le Nintendo Online en déclare plus de 36 millions et le PS Plus environ 46 millions.

Pour l’heure en revanche, rien n’indique que les chiffres évoqués soient justes. Même si l’Apple Arcade offre régulièrement des offres d’essai de plusieurs mois et que son prix affiché à 4,99 euros par mois n’a pas bougé d’un iota depuis son lancement en 2019, cela reste un nombre d'abonnés absolument énorme. D’un autre côté, l’Apple Arcade est disponible sur pratiquement toutes les plateformes de la marque. Et lors des derniers rapports, la firme affichait plus d’1,8 milliard d’appareils en circulation. Autant dire que l’exposition est énorme.