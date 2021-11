Dans ses derniers résultats financiers, Take-Two Interactive révèle avoir enregistré une perte de 53 millions de dollars. Celle-ci est la conséquence de la décision de ne pas poursuivre le développement d'un titre non-annoncé. Les annulations sont monnaie courante. Mais avec une telle dépense, on peut imaginer qu'il y a une histoire croustillante à racontrer. C'est ce que font des articles signés Jason Schreier pour Bloomberg et Ethan Gach pour Kotaku.

Sous le nom de code Volt, né Rhapsody, se cachait un jeu conçu par Hangar 13. Le studio californien à qui l'on doit Mafia 3 planchait sur cette nouvelle licence qui devait être un jeu d'action coopératif orienté jeu-service depuis 2017. Mais selon les sources de nos confrères, les départs, reboots du projet, problèmes techniques et la situation sanitaire n'ont pas permis d'aboutir à quelque chose de satisfaisant.

Plus de 200 personnes seraient affectés par cette déconvenue. Haden Blackman, à la tête de Hangar 13, les a prévenues, via un e-mail que s'est procuré Kotaku. Le site a par ailleurs obtenu un commentaire d'un porte-parole de 2K Games. Celui-ci confirme :

Le dernier projet de Hangar 13 était ambitieux et passionnant sur le plan créatif. Lorsque nous recherchons de nouvelles propriétés intellectuelles, nous pouvons parfois rencontrer des situations qui nécessitent une annulation. Nous encourageons nos équipes à poursuivre leurs passions et à prendre des risques créatifs, contrebalancés par des décisions commerciales et financières prudentes et notre engagement indéfectible à offrir les meilleures expériences de divertissement.

Nous avons pleinement confiance dans l'équipe de direction et de développement de Hangar 13 et pensons qu'ils peuvent et vont remporter des succès critiques et commerciaux à l'avenir. La direction de Hangar 13 travaille en étroite collaboration avec 2K pour s'assurer que les membres de l'équipe Hangar 13 continuent à faire un travail significatif, que ce soit dans le cadre de Hangar 13 ou dans l'une de nos autres équipes de développement.