21 ans plus tard, l’année 2001 continue de rappeler de mauvais souvenirs aux fans de longue date de SEGA. C’est en effet à la fin du mois de janvier 2001 que SEGA a annoncé l’arrêt de la production de la Dreamcast ainsi que son intention de se concentrer sur l’édition de jeux pour les machines concurrentes. Bien évidemment, ce type de changement ne s’est pas fait du jour au lendemain. Et à en croire de nouvelles révélations, certains au sein de la maison de Sonic voulaient arrêter les frais bien avant l’annonce officielle.

Des jeux SEGA comme Virtua Fighter 3 et Crazy Taxi auraient pu avoir droit à des portages sur Nintendo 64. Cette révélation aussi surprenante qu’improbable vient du site NintendoLife. Ce dernier a en effet reçu l’information de James Mielke, un ancien journaliste désormais producteur chez Limited Run Games. Selon lui, Bernie Stolar a conclu un accord avec le PDG d’Acclaim pour porter une sélection de jeux SEGA sur d’autres consoles.

Pour information, Bernie Stolar a été président de SEGA of America entre 1996 et la fin de l’année 1999. Et de toute évidence, il a rapidement estimé que les jours de SEGA en tant que constructeur de consoles étaient comptés. James Mielke explique comment il a découvert la chose à l’époque :

J’étais en charge de la rubrique previews chez Gamespot à San Francisco et j’avais une source fiable chez Acclaim. Un jour, au début de l’ère Dreamcast, ma source ma raconté les coulisses d’une folle journée qu’il avait vécue au bureau. Une journée pendant laquelle tout a dégénéré car Bernie Stolar a conclu un accord avec Greg Fischbach (co-fondateur et PDG d’Acclaim, ndlr) concernant le portage de Virtua Fighter 3 et Crazy Taxi sur Nintendo 64. Cela avait l’air complètement dingo techniquement parlant car cette plate-forme aurait été incapable de produire quelque chose ressemblant au niveau de qualité obtenu sur Model 3.

L’avis de SEGA Japon : no way Jose

Certains des jeux Dreamcast étaient des portages de jeux Arcade tournant sous Model 3. Parmi ces jeux se trouvait par exemple Virtua Fighter 3. Crazy Taxi tournait quant lui sous Naomi en Arcade, un système encore plus avancé que le Model 3. De sérieux compromis auraient donc été nécessaires pour proposer ces jeux sur Nintendo 64.

Comme chacun le sait, ni Virtua Fighter 3 ni Crazy Taxi ne sont sortis sur Nintendo 64. Et il a fallu attendre 2001 pour que des jeux SEGA sortent sur des consoles d’autres constructeurs. Pourquoi les choses ne se sont pas faites ? Tout simplement parce que Bernie Stolar a signé cet accord dans le dos de ses supérieurs japonais. Et comme il est possible de l’imaginer, la chose n’est pas bien passée :

Le plus fou dans tout ça, c’est qu’à ma connaissance, Bernie a tout simplement passé cet accord avec Greg Fischbach sans obtenir l’accord de SEGA Japon. Un contrat a été signé, etc. De ce que je me souviens de cette histoire, SEGA a eu vent de la chose et a naturellement dit "aucune chance que nous fassions ça." Je ne me souviens pas si ce refus est venu de la direction ou des développeurs qui ont dit "ce n’est même pas possible." Mais pour faire court, ils ont informé Stolar qu’il allait devoir rompre le contrat car il n’y avait aucune chance que les choses se fassent. Un de ses collègues de SEGA of America, qui travaillait deux étages au-dessus de nous à San Francisco, m’a également confirmé cette histoire (Gamespot et SEGA of America étaient tous deux basés à San Francisco à l’époque, ndlr).

Pas de jeux SEGA pour la Nintendo 64

L’intention de SEGA of America et Acclaim de sortir Crazy Taxi et Virtua Fighter 3 sur Nintendo 64 aurait pu faire énormément de bruit à l’époque. L’information n’a cependant jamais été diffusée telle quelle sur Gamespot. James Mielke explique que sa supérieure de l’époque voulait qu’il lui révèle sa source chez Acclaim. Ce que le journaliste a refusé de faire comme les bonnes pratiques journalistiques le requièrent.

La rupture du contrat signé par SEGA of America et Acclaim a évidemment eu des conséquences. Ces dernières ne sont cependant pas connues. Mais il est possible de supposer qu’Acclaim a obtenu les droits d’édition de plusieurs jeux SEGA en compensation. F355 Challenge a par exemple été édité sur Dreamcast puis sur PS2 par Acclaim. Crazy Taxi a lui aussi été porté et édité sur PS2 et GameCube par ce même Acclaim. Et là ne sont que deux exemples de jeux SEGA édités par l’éditeur américain.

Cela étant dit, rien ne permet d’affirmer de manière catégorique que ces accords de portage et d’édition sont liés à l’affaire Nintendo 64. À l’heure où sont écrites ces lignes, ni Bernie Stolar ni Greg Fischbach n’ont commenté cette histoire. Reste désormais à voir s’ils le feront.

Que pensez-vous de cette révélation ? Auriez-vous cru l’information si elle avait été diffusée à l’époque ? Pensez-vous que la Nintendo 64 aurait pu faire tourner des versions satisfaisantes de Crazy Taxi et Virtua Fighter 3 ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.