Un nouveau gros Nintendo Direct devrait être diffusé très prochainement, ou du moins devait. Selon une nouvelle rumeur, les annonces autour de Zelda Breath of the Wild 2 et les deux remasters devront attendre.

Le Nintendo Direct avec Zelda repoussé ?

Toute la communauté attend fébrilement le fameux Nintendo Direct plein de Zelda. Les bruits de couloir évoquaient la semaine du 12 septembre, mais Big N aurait revu ses plans à cause de l’actualité. Selon Mike Minotti de GamesBeat et Jeff Grubb de Giant Bomb, il serait finalement retardé à cause du décès de la reine Elizabeth II et de l’émotion qu’il suscite dans le monde. Ce ne serait en tout cas pas la première fois qu’une conférence est décalée suite à de tels événements. Quant à la nouvelle date ? C’est encore trop tôt, les insiders n’ont pas d’autres informations pour le moment.

Pour mémoire, ce Nintendo Direct devrait être riche en annonces. Les rumeurs font état de l’annonce de deux jeux Zelda, The Wind Waker et Twilight Princess HD. En plus des deux portages sur Switch de ces titres Wii U, la firme japonaise serait prête à dévoiler le grand secret de Zelda BOTW 2 : son nom. L’éditeur avait affirmé le tenir secret car il dévoilerait un élément important du jeu pouvant être considéré comme un gros spoiler. Il va visiblement falloir patienter un peu plus longtemps avant de découvrir tout ça.