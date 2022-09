Le gros Nintendo Direct avec Zelda semble se confirmer un peu plus. Une nouvelle source vient confirmer les rumeurs et c'est pour très bientôt visiblement.

Vous reprendrez bien un peu de rumeurs sur le Nintendo Direct ? L’événement qui devrait dévoiler le grand secret de Zelda Breath of the Wild 2 pourrait arriver encore plus tôt que prévu.

Un Nintendo Direct avec Zelda demain ?

Le prochain Nintendo Direct aurait lieu le 13 septembre. La rumeur du jour nous vient de Emily Rogers, insider aux informations souvent exactes en ce qui concerne Big N. Selon elle, il aurait lieu ce mardi matin (heure américaine), soit dans l’après-midi chez nous. En revanche, elle ne peut pas confirmer s’il s’agira bien d’une grosse conférence ou un Direct Mini. Elle émet des doutes. « Les Directs généraux sont généralement diffusés l’après-midi aux États-Unis et à environ minuit en Europe Ce créneau horaire très matinal semble très Mini-esque. »

Tous les voyants semblent cependant au vert pour un gros Nintendo Direct. La date avancée corrobore en effet les déclarations de Mike Minotti (GamesBeat) et Jeff Grubb (GiantBomb). Selon eux, l’événement devrait marquer l’annonce de deux portages Zelda The Wind Waker et Twilight Princess HD, et donner des nouvelles de BOTW 2 par la même occasion. La dernière fois qu’un Nintendo Direct a eu lieu à cette plage horaire, c’était en 2018. Peut-être que Big N veut bousculer ses habitudes à l’approche du Tokyo Game Show ? Réponse dans les heures qui viennent.