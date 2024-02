Le magnifique collector pour le 10ème anniversaire de The Last of Us a bien été officialisé en France. Voici où et comment l'obtenir au meilleur prix chez nous.

The Last of Us, le monument signé Naughty Dog, a 10 ans... et quelques mois. Le vrai anniversaire ayant eu lieu en 2013. Et il s'en est passé des choses entre temps puisqu'il y a eu l'excellente extension TLOU Left Behind, et la suite qui a fait verser beaucoup d'encre. Une décennie plus tard, l'aventure d'Ellie et Joel résonne toujours autant dans la tête des joueuses et des joueurs. Pour faire honneur à ce bijou, un nouveau collector a été dévoilé.

The Last of Us fête ses 10 ans avec un somptueux produit dérivé

Le label américain Milan Records veut apporter sa pierre à l'édifice et célébrer le 10e anniversaire de The Last of Us... en musique ! Et c'est pourquoi la société a travaillé avec Naughty Dog sur la sortie d'un très beau coffret vinyles. Un produit dérivé qui a des chances d'être prisé autant par les mélomanes que les collectionneurs. Cette ressortie comprend les morceaux des bandes originales TLOU Volume 1 et 2 avec des titres spéciaux. Des musiques qui sont pressées sur quatre disques colorées rose et bleu, rangés dans une boîte très soignée avec une pochette d'Ashraf Omar. Un illustrateur et designer graphique malaysien.

Pour vraiment marquer le coup, Milan Records a ajouté deux lithographies exclusives, dont une inédite d'Ashraf Omar. La seconde, elle, reprend des croquis du jeu. À l'intérieur, on retrouve également des partitions originales du jeu. Et bien entendu, le tout est rassemblé au sein d'un coffret épais, en dur, du plus bel effet. Si vous êtes intéressés, les précommandes ont démarré et pas besoin de se précipiter sur Milan Records. Ce collector est disponible sur le site Fnac à un prix de 91,99€, et ça vous permet d'éviter la douane comme ça. Par contre, les expéditions ne sont pas pour tout de suite étant donné que la sortie est fixée au 24 juin 2024.