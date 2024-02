The Last of Us 2 Remastered reçoit du contenu gratuit et un tas d'améliorations après le déploiement d'un nouveau patch sur PS5. Voici tous les changements de cette mise à jour 1.1.1.

The Last of Us 2 Remastered a tenu ses promesses. Certes, c'est difficilement recommandable si vous avez retourné ce chef d'oeuvre dans tous les sens sur PS4, mais cette version exploite davantage la PS5 et les fonctionnalités de la DualSense. C'est encore plus beau, le retour haptique et les gâchettes adaptatives sont pris en compte, et il y a même un nouveau mode roguelike pour squatter un peu plus longtemps cet univers. Un excellent remaster mais qui a toujours besoin de quelques ajustements ici et là.

Une nouvelle mise à jour pour The Last of Us 2 PS5

Il y a une semaine, Naughty a offert des contenus gratuits aux joueurs de The Last of Us 2 sur PS5. Quatre skins pour Ellie et Abby via une mise à jour. Un patch qui, comme à chaque fois, était aussi là pour corriger des problèmes. Au niveau du gameplay, des combats, de l'importation des sauvegardes, de différents bugs etc. Depuis quelques heures, une update 1.1.1 est sortie sur PlayStation 5, et voici tous les changements ou nouveautés de The Last of Us 2 Remastered.

Notes de patch 1.1.1 TLOU 2 Remastered