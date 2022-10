La polémique autour de Gotham Knights et ses 30 fps sur consoles nouvelle génération a ouvert un nouveau débat : celui de la Xbox Series S. La console moins puissante serait en effet un frein pour sa grande sœur et la PS5. Les développeurs se sont ouvertement exprimés sur le sujet.

La Xbox Series S limiterait les jeux PS5 et XSX

Tout est parti de Gotham Knights. Disponible dès aujourd’hui sur PC et les consoles nouvelle génération seulement, le jeu sans Batman a fait débat pour son blocage à 30 fps. Les développeurs avaient justifié cette décision par son monde ouvert détaillé, l’activation par défaut du ray tracing et son expérience multijoueur en coopération. Lee Devonald, ancien employé de Rocksteady ayant travaillé sur Suicide Squad : Kill the Justice League, a pris d’assaut les réseaux sociaux pour défendre ses confrères.

Pour lui, une très grande majorité des studios recherchent constamment les 60 fps pour leurs jeux PS5 et Xbox Series, surtout quand un titre ne sort que sur ces machines et fait abstraction de la génération précédente. Il rappelle que les jeux multi-plateformes doivent toujours être optimisés pour les machines moins puissantes. Même quand un jeu est exclusif à la new-gen, il doit aussi prendre en considération le modèle le plus faible : la Xbox Series S. Et c’est elle le cœur du problème d’après lui. Avec son processeur graphique moins puissant, elle serait un frein aux ambitions des développeurs. « Microsoft ne vous laissera jamais lancer un jeu sur l’une sans le sortir sur l’autre. Toute une génération de jeux paralysée par cette patate » a-t-il écrit.

Les développeurs veulent faire changer d'avis Microsoft

Des propos qui ont ensuite lancé un débat. Un journaliste expliquait par exemple sur les réseaux que l'argument ne tenait pas. La plupart des jeux sortent en effet sur PC avec plusieurs configurations possibles. Un développeur ayant travaillé sur le jeu Xbox Series et PC I Am Fish at Bossa affirme quant à lui que la Xbox Series S était bien un frein pour les développeurs.

La raison pour laquelle vous en entendez beaucoup parler, c’est parce que BEAUCOUP de développeurs tentent désespérément de faire sauter les critères de lancement de la Xbox Series S. Les studios ont subi un cycle de développement où la Xbox Series S était à boulet à le cheville pour la production. Maintenant que les jeux sont fermement développés avec les nouvelles consoles en tête, ils ne veulent pas répéter le même processus.

Un consensus semble s’être établi autour des limitations de la Xbox Series S et de l’obligation de développer des jeux dessus pour espérer lancer un titre sur sa grande sœur. Déjà en mai dernier, un journaliste de Digital Foundry expliquait avoir entendu des déclarations similaires de la part de plusieurs développeurs. Pour eux, la XSS serait souvent un « calvaire », notamment à cause des contraintes de la mémoire de travail. Dès l'annonce de la console, plusieurs studios avaient fait part de leur crainte,s notamment Remedy (Alan Wake). Il semblerait qu'elles étaient avérées.