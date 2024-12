On y est déjà ! Il est l’heure, et pas question de déroger à la sainte règle qui veut qu’on vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025. Toute l’équipe de Gameblog vous souhaite donc le meilleur pour cette nouvelle année.

Et voilà, encore une année qui a filé à la vitesse de la lumière. Il est temps de conclure cette année 2024, riche en rebondissements, qui aura réservé son lot de surprises, bonnes comme mauvaises. On vous souhaite tout le meilleur pour les 365 prochains jours, que vous trouviez le temps de dévorer toutes les futures sorties de l’année, qui s’annonce tout bonnement ÉNORME (la Switch 2, GTA 6 ?). On a déjà nos petits chouchous ici-bas à la rédac, mais on vous en parlera un peu plus tard. On avait prévu de vous présenter officiellement les deux nouvelles têtes de Gameblog et faire un petit bilan de 2024 avant de tous s’embrasser sous le gui, on a préféré festoyer avec nos proches. Honte à nous !

Bonne année 2025

On pose nos verres trente secondes pour remercier d’être aussi nombreux à nous lire et à nous suivre chaque mois. Un grand merci à vous tous de nous accompagner dans ce quotidien tumultueux et dans cette phase de transition qui semble interminable pour le site. Aller, on en profite juste cinq minutes pour donner un petit coup dans le rétroviseur.

Il ne vous a sans doute pas échappé que nos résolutions pour 2024 sont comme toutes celles qu’on se fait sur le plan personnel. Comme quand on se dit qu’on va enfin faire le ménage dans son backlog en faisant ces jeux qu’on s’était promis de faire il y a des années de ça et qu’on se retrouve avec liste toujours plus longue. C'était un peu la même chose de notre côté. Pas par manque de volonté, loin de là, mais tout simplement parce qu’elles étaient intenables tant Google s’est montré aussi impitoyable qu'imprévisible cette année. Ça a été mandale sur mandale, mais on est là debout, vaillant, parfois à bout de souffle avec nos petites jambes, mais toujours prêt à en découdre avec notre ennemi juré : l'algorithme de Google

Ce n'est pas aussi pessimiste que ça en a l’air, au contraire. Je vois un peu ce rite de transition comme un roguelike. On pense avoir chopé le pattern et la stratégie de l’adversaire qui nous a fait la misère lors de notre première run, on fait quelques avancées, on optimise, on apprivoise certaines choses, puis on se mange un mur face au grand méchant. Alors on se prépare pour la prochaine run, la mission reste la même, mais on recommence avec plus d’expérience, de meilleurs passifs, plus préparés et une nouvelle stratégie.

On ne sait pas ce qui nous attend pour celle de 2025, mais nos objectifs restent les mêmes : plus d’éditos, de tests allant au-delà des sorties mainstream, plus d’interviews, de rencontres avec les développeurs, une mise en avant plus importante pour la scène indépendante, des articles de fond et pouvoir sortir la tête de l’eau pour échanger davantage avec vous. On y tient et on continuera de se battre pour y arriver même si on est nerf ou qu’on a peu de buffs à notre actif. Quelques petits aléas font que notre grande réunion avec les patrons n’arrivera pas avant quelques, mais on reviendra vers vous avec une vision concrète dès qu’on le pourra.

On sait que c’est beaucoup vous demander de patienter encore un peu, mais on espère que vous pourrez ressentir les changements sous peu et que vous avez apprécié les quelques contenus plus éditoriaux publiés pendant ces périodes de fête. En attendant, toute l’équipe et moi-même vous remercions de continuer à suivre Gameblog malgré les hauts et les bas et de nous accompagner dans ces montagnes russes. Merci à vous de nous lire chaque jour, de commenter, de débattre et d’être là tout simplement. On redit donc rendez-vous très bientôt pour le bilan de l’année de la rédac, puis, dès qu’on nous le permettra, sur ce que vous pourrez attendre de notre part lors de ces prochains mois. Aller, que la run commence, on espère que ça en sera une bonne pour vous.