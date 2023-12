Toute la rédaction de Gameblog se réunit pour vous souhaiter à toutes et à tous un très joyeux Noël. Nous espérons que vous passerez de très beaux moments en compagnie de vos proches, et bien évidemment que vous serez gâtés.

La rédaction de Gameblog vous souhaite un joyeux Noël 2023 et d’excellentes fêtes. Comme chaque année, les jeux vidéo, consoles et autres geekeries seront légion sous les sapins et on espère évidemment qu’ils ont été nombreux pour nos lecteurs. Une question nous brûle forcément les lèvres : qu’avez-vous eu comme cadeaux pour Noël ? Une console ? Des jeux ? Des LEGO ? Des collectors ? Des chaussettes ? Ce foutu coffret Scorpio ? N’hésitez pas à partager vos loots de cette année, vos petites histoires de Noël ou autre en commentaire.

De notre côté, l'actualité ne prend pas de pause sur Gameblog, même pendant cette période de fêtes. Enfin sauf aujourd’hui, on est trop occupés à se gaver de foie gras et d'huîtres. Après ça, on pourra profiter de cette période de calme pour enfin faire les présentations. Oui, il était temps ! On se dit rendez-vous dans quelques jours pour faire un point sur cette année si particulière pour l’industrie (et nous aussi), pour vous partager nos coups de cœur de 2023 et surtout nos objectifs pour 2024. Spoiler, ça passera par plus de communication et une envie de renouer le dialogue avec vous. On n'a pas dit qu'on avait choisi le mode facile, mais on est des tryharders.

Encore une fois, on vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes. Si vous aimez les cadeaux, on vous donne rendez-vous sur notre page Twitter pour tenter de gagner des cadeaux chaque jour. Vous pouvez par exemple tenter de gagner le collector de Diablo 4 avec le jeu et quelques goodies sur la plateforme de votre choix ou même FF16 et la collection FF Pixel Remaster sur PlayStation.