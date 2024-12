Toute la rédaction de Gameblog se réunit pour vous souhaiter à toutes et à tous un très joyeux Noël. Nous espérons que vous passerez de très beaux moments en compagnie de vos proches, et bien évidemment que vous serez gâtés.

La rédaction de Gameblog vous souhaite un joyeux Noël 2024 et d’excellentes fêtes. On espère que jeux vidéo, consoles, collectors et autres geekeries seront nombreux au pied du sapin de nos lecteurs cette année. La question nous brûle les lèvres : qu’avez-vous eu comme cadeaux ? Une PS5 Pro ? Des jeux ? Des abonnements ? Des LEGO ? Des cadeaux complètement à côté de la plaque ? N’hésitez pas à nous partager votre loot de cette année en commentaire.

De notre côté, l’actualité continuera sur Gameblog, même si on s’acordera quelques jours en cette période de fêtes, histoire qu’on puisse profiter de notre famille et se gaver de foie gras malgré tout. Après ça, on se retrouvera pour faire notre petit point annuel et faire les présentations de nos deux nouvelles recrues. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour nos coups de cœur de 2024 et aussi nos coups de gueule en cette année particulière pour l’industrie. Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre fidélité malgré les hauts et les bas d'un média aujourd'hui, et passez un joyeux réveillon dans la paix, la joie et la bonne humeur