La PS5 Pro et les nouvelles Xbox Series lancées d’ici un an ? Un constructeur de télévisions y va de ses prédictions avec une fenêtre de lancement et des specs.

C'est désormais presque une certitude, Sony et Microsoft travaillent sur des versions améliorées de la PS5 et des Xbox Series. Des nouveaux modèles qui refont à nouveau parler d’eux à cause du constructeur TCL qui relance les rumeurs autour de la PS5 Pro et de sa rivale.

La PS5 Pro et la nouvelle Xbox Series d'ici 2023 ?

Le fabricant de téléviseurs aurait-il lâché le morceau sur la fenêtre de sortie des console mid-gen ? Rien n’est moins sûr. Lors d’une présentation, la branche polonaise de TCL a diffusé un diaporama revenant sur les dernières générations de consoles pour mettre en avant leur évolution technologique. Le constructeur y fait mention de la PS5 Pro d’une nouvelle Xbox Series capables d’afficher une résolution en 8K, ce qui devrait d’ailleurs être le cas avec les modèles actuels, et qui proposeraient du 2160p (la 4K) à 60 ou 120 fps.

TCL va encore plus loin est affiche une prévision de ces consoles pour 2023 voire 2024, comme le signale Maciej Zabłocki de PPE.pl (via Tom Henderson). Le constructeur indique qu’elles embarqueraient la Radeon RX 7700 XT, la future carte graphique d’AMD qui reposera sur une architecture RDNA 3 et qui proposera une meilleure gestion du ray-tracing. Évidemment, il ne faut pas y voir une confirmation d’une fenêtre de sortie, d’autant qu’il est probable que le géant chinois ne se base que sur les rumeurs qui fleurissent partout sur la Toile. Le kit de développement PS5 Pro serait en tout cas déjà entre les mains des développeurs, mais avec la pénurie de consoles, difficile de croire que la nouvelle Xbox Series et sa concurrente puissent arriver aussi vite. Affaire à suivre…