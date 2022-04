Et si la PS5 parvenait à simplement émuler les jeux PS3 à l’avenir ? C’est ce que nous laisse penser une dernière rumeur. On vous explique tout juste ici.

Est-ce que le doux rêve de certains joueurs PS5 serait en passe de devenir réalité? Peu après l’annonce des nouvelles formules du PlayStation Plus, dont l’une donne accès à quelques jeux du catalogue PS3 via le streaming, voilà que l’émulation des titres PS3 sur PS5 refait parler d’elle.

Bientôt l'émulation des jeux PS3 sur PS5 ?

Encore plus de «rétrocompatibilité» sur PS5 ? C’est ce qu’affirme le journaliste Jeff Grubb. A l’heure actuelle seuls les jeux PS4 sont jouables nativement sur la console nouvelle génération. 99% de l’ancienne ludothèque est compatible. Un score honorable, néanmoins certains regrettent encore que les classiques de la PS3 soient passés à la trappe. Il est néanmoins possible d’en découvrir une poignée grâce au PlayStation Now et prochainement via le PlayStation Plus Premium, mais uniquement via le cloud gaming.

Sony promet que de nombreux jeux PS3 continueront d’être ajoutés, mais toujours pas de rétrocompatibilité à l’horizon. Cela ne veut cependant pas dire que l’éditeur ne s’intéresse pas au sujet. Et selon l’insider à la langue bien pendue Sony serait en train de travailler sur un moyen d’émuler les jeux PS3 sur la PS5. «Cela pourrait prendre du temps» tempère néanmoins le journaliste, qui précise ne pas avoir de visibilité sur l’avancée concrète du projet.

Un manque à gagner pour le PS Plus Premium ?

D’ailleurs, Sony ne travaillerait non pas à la rétrocompatibilité des jeux PS3 mais bien à leur émulation sur PS5. Une distinction qui a son importance et qui laisse encore plus de flou quant à la manière dont l’éditeur japonais souhaite procéder pour offrir un accès à la ludothèque PS3. Si la réputation de Jeff Grubb le précède, ces informations restent malgré tout à prendre avec des pincettes. D’autant que Sony perdrait l’un des plus gros arguments de son PlayStation Plus Premium.

Rappelons que les jeux PS3 avaient été repérés sur la boutique PS5 en janvier dernier. Ils étaient affublés d’un prix et il était possible de les ajouter à une Wishlist. D’autant qu’un brevet quant à une rétrocompatibilité des jeux des premières consoles avait ravivé les espoirs. Mark Cerny et David Simpsons, le programmeur en chef chez Naughty Dog, semblaient avoir trouvé un moyen de faire tourner les jeux des anciennes générations en réduisant la fréquence d’horloge de la console.