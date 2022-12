Petit à petit Sony recharge les stocks de PS5 pour permettre à tout le monde d’en profiter. Après le rush de Noël, le constructeur assure ses arrières avec de nouvelles consoles pour la fin d’année. C’est le moment de passer à la new gen avant 2023.

La PS5 en stock avant la nouvelle année !

La PS5 est de nouveau en stock un peu partout et propose différents packs. Les packs sont une fois encore à prix normal et ont est loin des tarifs totalement surréalistes balancés par les scalpers. Ici, la PS5 est proposée entre 689€ et 750€ suivant ce que contient le pack. On peut ainsi facilement se retrouver avec une console PS5 flambant neuve, une manette Dualsense supplémentaire, un casque ou encore des jeux comme Horizon Forbidden West, élu plus beau jeu de l'année 2022 par des spécialistes, ou God of War Ragnarok par exemple, d’excellents jeux pour entrer dans la nouvelle génération de Sony.

Découvre dernières offres pour profiter de la PS5

Idéal pour être prêt pour 2023

Et c’est d’ailleurs le moment ou jamais puisque Sony va avoir un calendrier chargé pour l’année prochaine. 2023 commence en effet avec la sortie de nombreux gros jeux dès le mois de janvier comme Dead Space Remake ou encore Forspoken et Monster Hunter Rise qui seront tous optimisé sur PS5 en prenant notamment en charge la 4K, les 60 fps ou 120 fps (selon le jeu), ainsi que les capacités de la manette Dualsense comme le retour haptique et les gâchettes adaptative.

En prime, dès le mois de février, c’est le PSVR 2 qui arrive pour conquérir la réalité virtuelle. Et le nouveau casque VR de Sony doit obligatoirement être connecté à une PS5 pour fonctionner. Lui aussi disposera de toutes les dernières technologies du constructeur et d’une large gamme de jeux dès sa sortie.