Un an après sa sortie, la PS5 est toujours aussi difficile à trouver suite aux soucis de production ayant impacté la distribution. La forte affluence des joueurs sur les sites de vente en ligne est telle que les stocks partent très rapidement.

La PS5 disponible sur Amazon mais...

Nombreux encore sont celles et ceux qui cherchent à se procurer une PS5 Standard. Le caractère aléatoire des stocks et les faibles quantités disponibles sont un vrai calvaire pour les joueurs. C’est bien souvent la loi du premier arrivé, premier servi. Alors Amazon a mis au point un système d'invitation. Plus concrètement, cela permet de se positionner dans la file d’attente et de pouvoir espérer passer commande une fois que le compte utilisateur est vérifié.

Aujourd’hui, la PS5 Standard est disponible pour 499,99 euros sur Amazon, mais uniquement via ce système d’invitation. Les stocks étant très limités, tout le monde ne pourra pas mettre sa précieuse console dans le panier. On vous recommande donc de faire très vite pour réclamer votre invitation puisque toutes les demandes ne pourront pas être satisfaites. Les heureux élus recevront un mail leur indiquant que leur demande d’achat a été validée. Ils disposeront alors d’un lien valide pendant 72 heures. Pour tenter de récupérer votre PS5, rendez-vous ici.

Si vous avez raté votre chance, pas de panique. La rentrée devrait être synonyme de nouveaux stocks sur d’autres sites marchands, dont CDiscount, Rue du Commerce et consorts. Les boutiques physiques devraient également être réapprovisionnées. N’hésitez pas non plus à aller demander s’ils ont reçu des PS5 et s’ils en ont en stock. Que la chance vous sourit.