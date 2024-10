La PlayStation Portal dépasse décidément toutes les attentes et les espérances en étant un immense carton. Défiant la majorité des pronostics lors de sa sortie.

Un an après son lancement, la PlayStation Portal continue de surprendre tout le monde avec des ventes toujours aussi solides. Conçue à l'origine pour un public de niche, cette console portable de Sony s’est rapidement imposée comme l’accessoire le plus vendu aux États-Unis en 2024. Ce succès est d'autant plus remarquable qu'il a déjoué les pronostics des critiques, qui doutaient de son potentiel.

Un produit destiné à un public restreint et pourtant la PlayStation Portal impressionne

À sa sortie, la PlayStation Portal n'a pas fait l’unanimité. Beaucoup la jugeaient trop limitée, notamment en raison de son prix élevé pour des fonctionnalités restreintes. Elle permet uniquement de jouer à distance aux jeux de la PS5 via le streaming, ce qui semblait être un usage trop spécifique pour attirer un large public. Les experts estimaient donc que Sony visait une petite partie des joueurs, et que la PS Portal peinerait à trouver son marché.

Sony, de son côté, avait reconnu que cet appareil était conçu pour répondre à un besoin précis : permettre aux joueurs de profiter de leurs jeux PS5 sans avoir à rester cloués devant leur téléviseur. La marque n’avait pas anticipé un énorme succès commercial, mais la réalité a dépassé ses attentes. Face à la demande bien plus forte que prévu, Sony a même dû renforcer ses stocks pour satisfaire les joueurs.

Malgré les scepticismes initiaux, la PS Portal a su s’imposer. Elle est restée l’accessoire le plus vendu de l’année aux États-Unis, d’après les données de Circana partagées par Mat Piscatella. En août 2024, seul le contrôleur PS5 DualSense en version Midnight Black a surpassé ses ventes mensuelles. Ce succès continu montre que la console a séduit bien au-delà du public restreint auquel elle semblait destinée.

Sur le marché des consoles, la PS5 conserve sa position de leader aux États-Unis. Elle devance la Xbox Series X|S, tandis que la Nintendo Switch, qui approche de la fin de son cycle de vie, voit ses ventes décliner de manière notable cette année.

Source : Mat Piscatella