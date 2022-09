Comme le reporte The Verge, Sony a totalement repensé la conception interne de ses derniers modèles PS5. Un nouveau modèle de PS5 a commencé à apparaître en Australie le mois dernier, et aujourd'hui un YouTuber du nom de Austin Evans en a profité pour décortiquer la console et découvrir par lui même les différences de composants.

Une console PS5 qui consomme moins avec un meilleur système de refroidissement ?

Dans le détail et après ouverture du châssis de la console, on peut remarquer que Sony utilise une nouvelle carte mère plus petite pour la PS5, un refroidissement différent et un nouveau boitier de SSD. Forcément la seul changement pour une carte mère plus petite a déja un impact sur le poids de la console et peut déjà permettre un meilleur refroidissement.

Une carte mère plus petite et un réarrangement des composants

La carte mère est réduite d'environ 5 centimètres et le refroidissement de la PS5 est légèrement différent grâce à un caloduc supplémentaire à l'arrière et à un dissipateur thermique plus petit. Dans les faits, cela devrait améliorer le flux d'air et ainsi refroidir le châssis plus efficacement.

Notons tout de même que ce n'est pas la première PS5 avec un nouveau système de dissipation thermique puisque la version de 2021 avait déjà améliorée significativement le système. La version du refroidissement de la PS5 2022 est plus légère de 400 grammes par rapport à la console d'origine. Encore une fois, cela permet d'alléger le poids de la console de Sony sur la balance.

Sony a également déplacé de nombreux composants avec cette nouvelle conception de carte mère, ainsi la batterie CMOS est maintenant complètement cachée sous le dissipateur thermique. Désormais il faut complètement démonter la PS5 pour remplacer la batterie CMOS, ce qui devrait donc rendre la tâche plus difficile pour ceux n'ayant pas un talent de bricoleur.

Un boitier SSD différent

Le boîtier SSD a également changé. Il n'a plus de circuit imprimé sur toute la longueur et d'après Evans cela pourrait permettre de mieux refroidir le stockage et don d'obtenir de meilleures performances. Ca reste évidemment à prouver. Enfin, Evans affirme que ce nouveau modèle de PS5 consomme environ 20 à 30 watts de moins pendant le jeu. C'est non négligeable sur plusieurs mois d'utilisation.