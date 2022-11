Moins souvent en promotion que ses concurrentes, la Nintendo Switch casse son prix avec une jolie réduction.

Un pack Nintendo Switch Mario Kart 8

Le Black Friday est souvent le bon moyen de craquer pour des produits longtemps surveillés et qui se retrouvent enfin en promo comme... la Nintendo Switch. En plus des folles réductions sur l'eShop avec des jeux à -95%, la console elle-même est en effet disponible à prix cassé sur Amazon.

Elle est vendue dans un pack regroupant le jeu Mario Kart 8 Deluxe, en version numérique, et un code pour trois d'abonnement au Nintendo Switch Online. L'équivalent du PS Plus ou du Xbox Live Gold chez Sony ou Microsoft afin de faire des courses en lignes sur MK8, sans quoi vous serez cantonnés au solo et au multijoueur local. Après cette période offerte, vous pourrez renouveler l'abonnement pour 1 mois (3,99€), 3 mois (7,99€) ou 12 mois (19,99€) avec la formule classique ou la premium Pack additionnel à 39,99€ pour 1 an qui contient en plus des classiques N64 et Mega Drive, le Pass circuits pour Mario Kart 8, l'extension Octo de Splatoon 2 et un DLC pour Animal Crossing New Horizons.

À noter que ce pack console Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe comprend un modèle de base, et non celui avec l'écran OLED.