Une étude vient s’intéresser au cas des joueurs les plus rageux. Sur quelles plateformes jouent-ils ? Quels sont les jeux qui énervent le plus ? Que cassent-ils ? Voici les résultats de cette enquête.

Régulièrement, des recherches scientifiques sont faites pour prouver les bienfaits du jeu vidéo. Dernièrement, l’université d’Oxford a par exemple prouvé l'absence d’influence négative de notre passion sur la santé mentale. Pourtant, on sait que jouer peut en mettre certains dans un état second, complètement hors d'eux. Surprise (non ?), la majorité des joueurs sont des rageux selon une étude récente.

Les joueurs Xbox sont les plus rageux

Qui sont les joueurs rageux et sont-ils majoritaires ? Ce sont les questions que se sont posées Time2Play pour son étude du mois. Le média s’est basé sur un panel représentatif de 1045 joueuses et joueurs américains jouant au minimum 4 heures par semaine. L’objectif, déterminer le profil du gamer le plus rageux et d’après elle, ça se passe du côté de Xbox. L’étude révèle en effet que 21,3% des joueurs de la marque verte s’énervent quotidiennement voire plusieurs fois par jour. C’est presque le double des joueurs PlayStation (12,4%). Résultat, ils cassent plus d’objets et s’en prennent plus facilement à leur entourage lorsqu’ils sont manette en main que ceux sur les autres plateformes.

Du côté de la PS5 et la PS4, ça rage plutôt de façon hebdomadaire, mais ça aime tout autant casser du matos. On est plus calme du côté du PC, mais quand ça s’agace, c’est presque tout aussi destructeur qu’un joueur console (19,4% contre 23,2% chez Xbox et 21,6% chez PlayStation). Justement, qu’est-ce que les joueurs aiment briser ? A 73,2% c’est ce qu’ils ont sous la main à savoir une manette, un clavier ou une souris. L’autre cible privilégiée à 15,8% ce sont les murs et la plus inattendue c’est sans doute la vaisselle en bas du classement avec 3,8%. Au milieu de toute cette rage, seuls 4,6% des joueurs restent calmes en toute circonstance.

Voici les jeux qui font le plus rager

Mais quelle est la cause de toute cette frustration ? A 60,7%, les joueurs avouent rager parce qu’ils sont obligés de recommencer le même niveau encore et encore. Ce qui les agace particulièrement, ce sont les tricheurs (43,6%) et les bugs (43,1%). En ligne, les campeurs (22%) ne sont pas les plus énervants selon ce panel, ce sont les griefers (39,6%), ces personnes qui cherchent délibérément à agacer ou ruiner la partie d’autrui. Par ailleurs, seuls des jeux multijoueurs apparaissent comme les titres où ils s’énervent le plus. Et non, Nintendo n’est pas épargné. Voici le classement des jeux qui font le plus rager :