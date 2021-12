Le profil PSN et donc la liste de Trophées de Mark Cerny, l’architecte de la PS5 et de la PS4, sont étonnement publiques. En effet, un grand nombre de personnalités du jeu vidéo cachent leur présence en ligne. Afin par exemple de ne pas être importunés en cours de partie ou de ne pas recevoir des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre.

Les Trophées de Mark Cerny dévoilés au grand jour

De son côté, Mark Cerny ne cache pas son ID PSN. Ce qui permet par conséquent de connaître les goûts de l’ingénieur en matière de jeu vidéo. À l’heure où sont écrites ces lignes, il est donc possible de dire que Mark Cerny a joué à 77 jeux depuis son profil public.

Au total, il a débloqué 1.802 Trophées. 38 Trophées Platine, 211 Trophées Or, 407 Trophées Argent et 1.146 Trophées Bronze. Au classement mondial, l’architecte de la PS4 et de la PS5 occupe la 315.412e place. Le dernier jeu auquel il a joué sur PS5 était Deathloop. Et il a pour l’instant débloqué 60% de ses Trophées.

Chasseur de Trophées ou complétionniste ?

Son dernier Trophée Platine remonte en revanche au 3 novembre dernier. C’est en effet à cette date qu’il a obtenu le Trophée Platine de Hades. Pour la petite histoire, son premier Trophée Platine remonte au 23 novembre 2013. C’est ce jour là que Mark Cerny a débloqué la récompense ultime de Resogun.

Si les Trophées PlayStation sont à la base inspirés des Succès Xbox, ils ont innové avec leur système de préciosité. Et à en croire de récentes déclarations de Jason Ronald de Microsoft, il se pourrait bien que Xbox propose prochainement un équivalent au Trophée Platine sur ses plates-formes. À propos de Xbox, et malheureusement pour ceux dont la curiosité n’est jamais satisfaite, on ne sait pas si Mark Cerny a également un compte Xbox Live.

Que pensez-vous de la vitrine à Trophées de Mark Cerny ? L’architecte de la PS5 fait-il mieux que vous ? Quelle est sa performance in-game la plus impressionnante selon vous ? Quel est le Trophée dont vous êtes le plus fiers ? Parlons récompenses virtuelles dans les commentaires ci-dessous.