Un nouveau jeu Alien c'est toujours un mini-événement en soi et le Summer Game Fest fut l'occasion de découvrir Alien Dark Descent. Malgré les apparences, il ne s'agit pas d'un TPS mais d'un jeu d'action-stratégique. L'objectif est de prendre le commandement d’une escouade de Marines Coloniaux et de mettre fin à une infestation Xénomorphe d’un nouveau genre. Car oui, les aliens classiques, c'était un peu trop simple comme ficelle scénaristique.

Vous aurez pour vaincre contre la vermine Alien la possibilité de personnaliser votre escouade en ayant le choix entre plusieurs classes et différents équipements. Vous pourrez spécialiser vos soldats aussi bien du coté des compétences que de l'armement.

Au niveau des classes, voilà ce qu'on sait d'après la page Steam :

Formez et améliorez vos escouades grâce à 5 classes de Marines distinctes et des dizaines de combinaisons de spécialités, de compétences et d’armes à expérimenter.