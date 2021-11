En effet, c'est aujourd'hui que Sony PlayStation a l'immense le plaisir d’annoncer l’accès à la boutique direct.playstation.com à plusieurs pays d'Europe. En commençant par le lancement officiel ce lundi 8 novembre 2021, en Allemagne. Vous l'aurez deviné, ce pays ami et frontalier de qui vous savez, n'est pas la France, mais pas de panique, on y vient gaiement.

La boutique en ligne PlayStation ouvrira en effet également en FRANCE, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, très prochainement. Pas de date très précise cependant, mais selon MES informations, ceci ne devrait vraiment pas tarder.

Le site direct.playstation.com version allemande.

Plus facile à acheter ?

Sachez que la boutique direct.playstation.com, a été lancée pour la première fois aux États-Unis en 2019. Ce qui remonte à plus de deux ans maintenant. Cette dernière offre aux joueurs une "nouvelle opportunité pratique pour acheter en ligne une variété de produits PlayStation", tels que les consoles et les accessoires, y compris les nouvelles DualSense Midnight Black et Cosmic Red. ou bien encore le casque-micro sans fil PULSE 3D en Midnight Black.

En intégrant la boutique en ligne, avec les informations sur les produits, directement sur PlayStation.com, l'objectif avoué de Sony est de faciliter les achats de consoles, de jeux et d'accessoires "pour les fans de PlayStation et ceux qui souhaitent offrir des cadeaux". Sony va-t-elle, ainsi court-circuiter la distribution classique ? Et ainsi tenter de fidéliser plus encore les jouurs / acheteurs de la marque ? On dirait bien...