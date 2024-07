Les nouvelles IP provenant de très gros studios sont rares, alors on ne fait pas la fine bouche lorsqu'elles sont annoncées. Il y a peu, Capcom nous dévoilait justement la sienne, Kunitsu Gami. Un jeu qui s’annonce particulièrement atypique tant il bouscule un peu les codes, se présentant comme une sorte de tower defense et de hack’n slash, le tout dans un univers aux mille couleurs.

Kunitsu Gami, une nouvelle licence prometteuse ? Ça sort très bientôt !

Inspiré du folklore japonais, le jeu nous propose de voyager à travers un monde frappé par la corruption et que l'on devra purifier. Des créatures rôdent et le danger est omniprésent. Kunitsu Gami se divisera en deux grandes parties. La première se déroule de jour. Une journée durant laquelle il faudra retrouver des villageois, les purifier pour les faire venir à notre campement et même profiter de leurs services à l’occasion. Puis il y a la nuit, bien plus sauvage. Lorsque le soleil se couche, les démons sont de sortie. Il faudra alors protéger notre prêtresse, une femme extrêmement importante aux yeux de notre héros.

Le jeu se présente alors comme un vrai tower defense avec tout ce qu’il faut comme stratégie pour nous tenir en haleine. On pourra notamment s'équiper et améliorer ses capacités en glanant objets et expérience au combat

En tout cas, ce sont les promesses faites par Capcom. On attendra bien évidemment d’avoir le jeu entre les mains et en version définitive pour se faire un avis. Mais notre camarade Suttercane s’est dit plutôt intrigué après avoir pu approcher le jeu lors du dernier Summer Games Fest. Affaire à suivre donc, mais avant ça, le jeu nous fait un très grosse surprise, une démo ! Cette dernière est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes. Et comme si une bonne nouvelles ne suffisait pas, le jeu annonce déjà une collaboration spéciale avec Okami, le célèbre jeu de Capcom, l'un des meilleur d'ailleurs. Vous pourrez ainsi déverrouiller des objets uniques.

Kunitsu Gami arrive dès le 19 juillet prochain sur PS5, Xbox Series et PC mais aussi sur Xbox One et PS4.