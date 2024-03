Kunitsu-Gami Path of Goddess s'est montré en détails lors du showcase de Capcom, et ça s'annonce plutôt très prometteur. Si le gameplay semble relativement complet, c'est surtout artistiquement que ça paraît réussi.

Annoncé depuis un petit moment maintenant, Kunitsu-Gami : Path of Goddess, de son nom complet, s’est montré pas plus tard que le 6 mars dernier lors du Xbox Showcase Partner. L’occasion de voir un peu plus de gameplay pour cette œuvre qui semble aussi atypique que visuellement singulière.

Kunitsu-Gami Path of Goddess, la nouvelle pépite de Capcom ?

Pour rappel, dans Kunitsu-Gami, on incarnera un jeune guerrier qui lutte contre la corruption ayant envahi des lieux sacrés en essayant de mettre la main sur une douzaine de masques légendaires en compagnie d'une mystérieuse femme, Miko. En plus d'un peu d'exploration, le jeu promet aussi quelques séquences de puzzle mais également une sorte de tower defense. Oui, oui, du tower defense.

Le jour, on recrutera des villageois que l’on ira aider en les extirpant de la corruption. Et quand arrive la nuit, les démons sont de sortie et il faut se battre. Une armée de monstres viendra vous chercher des noises et il faudra faire le ménage en assurant en même temps la sécurité de nos camarades et des infrastructures que l’on pourra fabriquer et/ou renforcer au besoin. Des boss seront également présents pour vous mener la vie dure, très dure. Difficile de se faire une idée concrète de la difficulté vue d'ici, mais en tout cas, ils promettent d'être absolument énormes.

Kunitsu-Gami n’a pas encore de date de sortie mais débarquera prochainement sur PS5, Xbox Series et PC. Le jeu finira aussi dans le Xbox Game Pass dès sa sortie.