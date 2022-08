Konami aurait-il une autre surprise que TMNT The Cowabunga Collection en stock ? L'éditeur s'attelle à la préparation d'une annonce inédite dans quelques jours.

Konami aura un nouveau jeu au Tokyo Game Show 2022

Dans son programme du TGS 2022, Konami a glissé un petit teasing qui aurait pu passer inaperçu. Le seiyū et chanteur japonais Yuki Kaji sera sur scène pour présenter un nouveau jeu d'une « licence aimée partout dans le monde ». Et forcément, avec toutes les rumeurs, trois noms nous viennent immédiatement en tête : Metal Gear Solid, Silent Hill et Castlevania.

Mais d'après VGC, qui était à l'origine des bruits de couloir sur le retour de ces sagas, il est peu probable que le nouveau jeu mystère soit lié. Que ce soit un Silent Hill inédit et/ou le remake du 2, un remake de Metal Gear Solid 3 : Snake Eater et/ou des remasters d'autres MGS, ou encore du neuf sur Castlevania, l'annonce ne pourrait avoir lieu que lors d'un événement majeur. Andy Robinson, rédacteur de VGC, pense à un PlayStation Showcase dans l'année ou aux Game Awards 2022. Mais si ça se trouve, il y aura quand même un début de teasing...

Le doubleur Yuji Kaji a travaillé sur l'Attaque des Titans, Pokémon, One Punch Man, My Hero Academia ou Inazuma Eleven... Le line-up du Tokyo Game Show 2022 de Konami sera composé de ses grosses marques actuelles. Avec eFootball 2023, Super Bomberman R 2 et de softs Yu-Gi-Oh!