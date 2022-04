Jim Ryan, président et PDG de Sony Interactive Entertainment, a été clair : PlayStation procédera à de nouveaux rachats de studios. Et si l'un d'eux était le studio de Hideo Kojima, Kojima Productions ? Des internautes ont fait une étrange découverte. Explications.

Kojima Productions, le prochain PlayStation Studios ?

Il y a quelques heures, l'utilisateur Toumari a fait remarquer sur les forums de ResetERA que Sony avait retouché sa bannière PlayStation Studios d'une manière assez bizarre. Le héros de Concrete Genie (tout à gauche), qui représente le studio Pixel Opus, est remplacé par Sam Porter Bridges. Le personnage de Norman Reedus dans Death Stranding, le dernier jeu PS4, PS5 et PC de Kojima Productions.

Bannière PlayStation Studios après modification

La nouvelle bannière a pour nom "ps-studios-banner-hero-desktop-01-en-15feb22", comme l'a notifié le twittos Pyo, ce qui confirme le changement très récent. Et sur celle-ci, on ne voit que des studios et héros PlayStation : Ellie de The Last of Us (Naughty Dog), Kratos de God of War (SIE Santa Monica Studio) ainsi que Returnal (Housemarque) et Demon's Souls (Bluepoint Games). Hors ces deux derniers n'ont eu le droit à une vignette qu'après leur rachat respectif. Pour certains, l'image de Death Stranding pourrait donc marquer l'entrée de Kojima Productions dans la famille PlayStation Studios.

Un soudain déménagement

L'autre élément qui irait dans le sens d'un rachat, c'est le récent déménagement de Kojima Productions.

Quelques jours après, Hideo Kojima a publié un cliché de locaux visiblement neufs et pas tout à fait finis. Et manifestement, ils seraient (encore) situés tout près du siège social de SIE Japon. Par le passé, on a déjà vu d'autres studios PlayStation avoir le même traitement de faveur...

Faut-il y croire ? Oui

Ce n'est pas un secret, Hideo Kojima est très proche du constructeur japonais. Suite à son éviction de chez Konami, c'est vers PlayStation que le créateur s'est dirigé pour se remettre en selle. Kojima-san a aussi teasé de multiples projets pour 2022, mais on ne sait pas qui les finance. Les rumeurs vont bon train et Death Stranding 2 pourrait être l'un d'eux si l'on en croit les dires de Norman Reedus. Un projet qui ne pourrait être édité que par Sony, puisqu'il est le propriétaire de l'IP.

Au mois de novembre 2021, Hideo Kojima ouvrait une nouvelle division dédiée aux films, séries et à la télévision à Los Angeles. Des secteurs bien connus de Sony et qu'apprend à connaître PlayStation Productions avec ses adaptations de jeux vidéo. Un rapprochement entre les deux à ce niveau aurait pour le coup énormément de sens. Le PSVR 2 pourrait aussi être un terrain de jeu pour Kojima-san.

Enfin, on se souvient également que PS Japon avait déjà laissé fuiter un rachat un peu trop tôt. Autant de pistes qui rendent la chose crédible.

Faut-il y croire ? Non

Néanmoins, Sony a peut-être troqué Concrete Genie contre Death Stranding pour avoir quelque chose de plus fort d'un point de vue marketing. Dans le fond, ça reste une exclu PS console suffisamment populaire, bien plus que Concrete Genie malgré toutes les qualités de ce dernier. Et puis même en étant indépendant, Hermen Hulst considère Kojima Productions comme un PlayStation Studios :

Vous savez, ces partenariats sont vraiment intéressants. Je suppose qu’on peut faire une distinction entre les équipes de développement faisant partie de Sony, comme Naughty Dog, Insomniac, Media Molecule, Sucker Punch, etc., et les équipes de développement qui collaborent avec nous en tant que partenaires… Haven, Firewalk, sans oublier les équipes avec lesquelles nous avons travaillé au fil des ans, comme Kojima Productions et From Software. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Tout ça, c'est PlayStation Studios.

Pour finir, il y a cette rumeur de jeu xCloud avec Xbox qui traîne depuis pas mal de temps et qui viendrait mettre du plomb dans l'aile à la théorie d'un rachat... Sauf si Sony offre un deal "à la Bungie" où Kojima Productions serait autorisé à faire du multiplateforme. Au moins dans un premier temps.