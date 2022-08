C'est la bonne nouvelle de la semaine pour les fans de la petite boule rose, Kirby's Dream Buffet arrive dans quelques jours sur Switch. Et il ne coûtera presque rien !

Durant un concert pour les 30 ans de la petite boule rose, qui a semble t-il été fort apprécié par les fans et les nons fans, Nintendo a donné des informations sur la sortie de Kirby's Dream Buffet.

Kirby's Dream Buffet dès le 17 août sur Nintendo Switch

À peine annoncé et (presque) déjà disponible. Kirby's Dream Buffet sera proposé sur l'eShop de la Nintendo Switch à partir du 17 août 2022. Le prix sera tout aussi doux que la petite boule rose : 14,99€.

Cet opus se démarque de ses prédécesseurs, y compris de Kirby et le monde oublié, puisqu'il s'agit d'un soft exclusivement multijoueur. Au total, quatre joueurs pourront s'affronter autour d'épreuves diverses, aux faux airs de Fall Guys, où il faudra notamment manger. Ça reste Kirby tout de même !

Au cours d'une partie, il y a trois types d'épreuves avec d'abord une « Course ». Il faut débouler à fond sur la piste en engloutissant des fraises pour grossir et ainsi bousculer plus facilement vos adversaires. Tous les coups sont permis ! Mais en chemin, vous pouvez absorber également des snacks de pouvoirs aux propriétés différentes.

Tornade : pour aspirer les fraises autour de vous

Gelée : pour traverser les murs

Super saut : pour bondir dans les airs et prendre de l'avance

Après la course, place aux « Mini-jeux » où l'objectif est encore d'ingérer un maximum de fraises mais dans un temps imparti. Enfin, vous terminerez par un « Chacun pour soi » où vous avez pour ultime but d'éjecter vos adversaires hors du niveau pour voler leur butin. Bien entendu, il y a un système de récompenses et de costumes à déverrouiller présenté dans la vidéo ci-dessus.