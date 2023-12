En septembre dernier, les fans de Kingdom Hearts ont eu droit à une annonce assez particulière. Pour cause, elle ne venait pas de Square Enix, mais plutôt de Nintendo. En effet, lors d'un Direct, une grande nouvelle est tombée pour Sora, le personnage principal des jeux de la licence. Et aujourd'hui, il y en a encore une autre à communiquer, et elle va faire très plaisir.

Kingdom Hearts est de retour, mais pas comme vous le pensez

Avant de vous enflammer, sachez qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une annonce concernant un nouveau jeu Kingdom Hearts. Vous l'avez sûrement compris lorsqu'on a mentionné Big N, mais il s'agit de la présence de Sora dans Super Smash Bros. Ultimate. Le jeu de combat souffle officiellement sa cinquième bougie, et pour fêter ça, il a dévoilé la date à laquelle allait arriver le fameux amiibo du porteur de la Keyblade. Pour les collectionneurs, ce sera le moment de faire chauffer la carte bleue.

Il débarquera donc le 16 février 2024 dans les magasins aux Etats-Unis. Rassurez-vous, ça devrait être pareil chez nous. C'est une nouvelle plutôt émouvante, car une fois cette date passée, tous les membres du casting de Super Smash Bros. Ultimate auront eu leur propre amiibo. Pour rappel, la franchise Kingdom Hearts avait fait son entrée dans le titre il y a plus de deux ans sous la forme d'un DLC avec Sora à la clé. Mais Nintendo ne s'est pas arrêté là, et il compte bien célébrer l'anniversaire de son jeu comme il se doit.

En effet, on parle tout de même des cinq ans de Smash Bros. Ultimate. Ce ne serait pas vraiment lui faire honneur que de se contenter d'une annonce pour Kingdom Hearts. Ainsi, des cadeaux ont été déployés pour les joueurs via un événement in-game qui débutera le 8 décembre 2023 et qui prendra fin le 13 du mois. Au menu, des gains de points d'expérience et de SP multipliés par 5. Au passage, vous allez également pouvoir récupérer un total de 5 « Snack L ». Enfin, un autre event se tiendra en janvier, avec de nouveaux esprits à la clé, ce qui est plutôt bienvenu.

Et KH 4 dans tout ça ?

Pour en revenir à KH, il faut prendre son mal en patience, du moins si vous attendez le quatrième opus. Par contre, il y a bel et bien un nouveau jeu qui va sortir, et il a récemment donné des signes de vie. Il s'agit de Kingdom Hearts Missing–Link, un free-to-play qui réserve sans doute son lot de mystères. Il sera disponible dans le courant 2024 sur iOS et Android, et une bêta fermée aura lieu en janvier 2024 sur Android, mais pas en Europe. On attend encore des nouvelles à ce sujet, car ce serait un peu dommage de passer à côté d'une telle occasion. Ceci dit, la bêta fermée ne sera réservé qu’à 5000 participants, la moitié sur iOS, l’autre sur Android.

Quant au jeu en lui-même, il se déroulera après les événements d’Union χ, mais avant ceux de Kingdom Hearts Dark Road. On incarnera un personnage portant le nom de Chi, et qui partira en mission après la tragédie s'étant déroulé dans la Ville de l'Aube. Effectivement, la cité a sombré dans les ténèbres (on ne rigole pas avec ça dans la franchise) suite à la Guerre des Keyblades, et les répercussions sont visiblement dramatiques. Niveau gameplay, on serait face à une sorte de dérivé de Pokémon Go, avec une carte liée au monde réel, mais où on n'aurait pas forcément besoin de se déplacer.