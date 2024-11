Y a-t-il plus patients que les fans de Kingdom Hearts ? Pourtant, ce n'est pas simple pour eux. Le silence qui entoure la franchise est souvent source de frustration. C'est particulièrement le cas pour le quatrième opus, qui se fait particulièrement attendre. En contrepartie, la communauté se raccroche aux autres projets annoncés. Mais c'était sans compter sur d'autres nouvelles peu encourageantes, comme celles qui viennent de tomber pour le jeu KH Missing-Link.

Rien ne va plus pour Kingdom Hearts Missing-Link

À défaut d'avoir du concret autour de Kingdom Hearts 4, les fans de la franchise pouvaient encore se consoler avec la sortie prochaine de KH Missing-Link. Bien que réservé aux utilisateurs mobiles, le titre promet de plonger dans l'ère vide. D'après les descriptif, il devrait proposer une expérience qui n'est pas sans rappeler Pokémon GO. De fait, le gameplay mêlerait combats en 3D et pièces à collectionner, avec un système GPS basé sur la localisation des joueurs. Sans être extrêmement original, le concept a de quoi rendre curieux.

Cependant, c'était sans compter sur un gros retournement de situation. De fait, les équipes de communication du jeu ont annoncé la mauvaise nouvelle hier : il ne faudra pas attendre KH Missing-Link tout de suite. En effet, le jeu est repoussé, sans plus de précision. Nous n'avons donc aucun nouvel horizon pour l'instant.

Alors que nous préparions le lancement de « KINGDOM HEARTS Missing-Link », nous avons pris la décision difficile de retarder la sortie. Nous nous excusons sincèrement auprès de tous les joueurs qui attendaient la sortie avec impatience. Nous vous remercions de votre patience. Merci de rester à l'écoute pour de prochaines informations. Les équipes de Kingdom Hearts Missing Link, sur X.com

Aucun détail n'est donné quant aux raisons de ce report. Pourtant, le jeu devait arriver à son but, le post évoquant la préparation du « lancement ». Il semblerait donc que Square Enix ait finalement constaté que KH Missing-Link n'était pas prêt. Dans le même temps, on a du mal à ne pas se dire qu'il s'agit là d'un nouveau coup dur pour un jeu mobile. Dernièrement, on a par exemple vu le pourtant apprécié Harry Potter: Magic Awakened fermer ses portes rapidement après sa sortie. L'éditeur souhaite certainement éviter d'avoir à en arriver là avec le prochain KH. De nouvelles informations devraient être partagées prochainement.