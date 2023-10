Final Fantasy est au cœur de l’actualité ces derniers mois. Après la sortie de FF16, Square Enix a presque immédiatement intensifié la communication autour de FF7 Rebirth. Les amoureux de la licence et les amateurs de RPG vont être servis, mais une partie d’entre eux attend également des nouvelles d’une autre licence qui faisait autrefois la part belle à la saga : Kingdom Hearts. Un quatrième épisode numéroté a été officialisé en avril 2022 à l’occasion du vingtième anniversaire de la franchise, et depuis plus rien. Ce weekend, Square Enix s’est enfin décidé à donner des nouvelles du prochain jeu, en dévoilant une fenêtre de sortie, un trailer et même une phase de bêta fermée.

Du nouveau pour Kingdom Hearts Missing–Link

Les habitués de Kingdom Hearts ne le savent que trop bien, les épisodes mobiles de la licence sont tout aussi importants que ceux sur console. Tetsuya Nomura et ses équipes aiment poser les bases et les intrigues des prochaines aventures dans ces spin-offs. A tel point qu’ils en deviennent indispensables pour comprendre les fondations de la suite. Alors quand Square Enix annonçait un certain Kingdom Hearts Missing–Link, la communauté savait qu’elle devait attendre cet épisode mobile de pied ferme. Le jeu, qui sera en free-to-play, devrait amener quelques éléments de l’intrigue de Kingdom Hearts 4. Les plus impatients pourront tenter d’en percer les mystères très prochainement.

Kingdom Hearts Missing–Link sera donc disponible dans le courant 2024 sur iOS et Android. En revanche, le jeu se laissera approcher le temps d’une bêta fermée. Au Japon, en Grande-Bretagne et en Australie, elle se tiendra du 29 novembre au 8 décembre sur iOS, puis en janvier 2024 sur Android. Aucune information concernant l’Europe et la France pour l’instant. Cette bêta fermée ne sera réservée qu’à 5000 participants, la moitié sur iOS, l’autre sur Android. Pendant cette première session jouable, les heureux élus pourront tester le gameplay de Kingdom Hearts Missing–Link. Cela inclut la possibilité de créer des groupes de trois personnes avec d’autres joueurs. Cela offre divers avantages, dont la possibilité de participer à des raids ou d’obtenir une réduction sur les coûts d’AP pour se téléporter.

Des petits airs de Pokemon Go

Pour mémoire, Kingdom Hearts Missing–Link prend place après les événements d’Union χ, mais avant ceux de KH Dark Road. Les joueurs suivront un nouveau personnage du Chi lors d’une mission se déroulant après la tragédie de la Ville de l'Aube. Cette cité qui a sombré dans les ténèbres suite à la Guerre des Keyblades, devrait donc encore être le théâtre de nouveaux événements. Côté gameplay, le jeu aura des airs de Pokémon Go. Il proposera une carte liée au monde réel, mais les joueurs pourront en profiter sans avoir forcément besoin de se déplacer. La mobilité permettra surtout de collecter quelques avantages ici et là.