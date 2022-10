L'épisode pilote d'une série animée Kingdom Hearts abandonnée a été mise en ligne sur YouTube par son réalisateur. La série devait être dirigée et développée par Seth Kearsley qui travaille actuellement pour Netflix mais aussi Eight Crazy Nights et The Looney Tunes Show.

Un épisode de consolation pour Kingdom Hearts

On apprend ainsi qu'en 2002 (oui déjà), la même année que la sortie du jeu original Kingdom Hearts, Kearsley a été embauché par Disney TV pour réaliser une série sur le premier épisode de la franchise. Bien que le pilote ait été testé positivement par un public test, le tout à été annulé car Square Enix avait d'autres plans en jeu vidéo pour la saga. L'existence de la série n'est pas nouvelle en soi. En 2013, Kearsley avait par exemple publié des storyboards... Mais cette fois on passe à une étape supplémentaire avec littéralement l'épisode pilote en ligne sur YouTube.

Même si le rendu n'est pas très sexy et loin d'être finalité c'est une belle fenêtre ouverte sur le passé et sur ce qui aurait pu se produire avec un série animée Kingdom Hearts. Selon Kearsley, tous les acteurs originaux du jeu ont repris leurs rôles à l'exception de Hayley Joel Osment (qui double le personnage de Sora en V.O). D'après lui cela était dû à des problèmes d'emploi du temps.

Difficile d'imaginer Disney relancer un tel projet de nos jours mais étant donné le nombre de fans à travers le monde de Kingdom Hearts, une telle série aurait un beau succès.