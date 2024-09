La communauté Kingdom Hearts est en ébullition. Quelques jours plus tôt, beaucoup découvraient non sans surprise que plusieurs titres mobiles avaient soudainement disparu des stores. Des départs loin d'être anodins quand on connaît le penchant de la licence pour dévoiler des éléments majeurs du lore de la franchise dans ces titres. C’est donc un morceau important de l’histoire étendue de Kingdom Hearts qui pourrait devenir inaccessible en même temps qu’Unchained X et Dark Road. La possibilité qu’ils soient absorbés par le prochain jeu reste une possibilité. Cependant, seuls les joueurs japonais ont pu approcher KH Missing Link pour le moment, laissant les Européens sur leur faim. Disney a peut-être de quoi combler leurs attentes avec un nouveau RPG mettant en scène Mickey et sa troupe.

Un petit RPG parfait pour les fans de Kingdom Hearts ?

Il avait fait de l'œil à plus d’un fan de Kingdom Hearts lors de son annonce en juillet dernier. Disney Pixel RPG revient faire les présentations comme il se doit en dévoilant davantage son gameplay et ses diverses mécaniques. Si son nom résume presque tout, une petite piqure de rappel s’impose. Ce titre tout mignon regroupera une variété de personnages emblématiques, comme plus récents, de l’univers. Nick de Zootopia, Peter Pan, Donald, Dingo, Ariel, Baymax, Stich et plein d’autres héros et vilains prendront les armes pour éradiquer des programmes malveillants qui envahissent leurs mondes. Des mondes auparavant isolés, mais qui vont soudainement se connecter entre eux, laissant place à des rencontres d’un nouveau genre. Oui, sur le papier ça a de quoi rappeler Kingdom Hearts, mais Disney Pixel RPG sera très différent à bien des égards.

Ce free-to-play à destination des appareils iOS et Android prendra en effet la forme d’un gatcha où microtransactions, bannières de personnages et autres joyeusetés communes au genre sont attendues. Là encore, il faudra patienter avant d’en savoir plus sur son modèle économique, mais côté gameplay il a de quoi charmer les moins hermétiques. Disney Pixel RPG proposera en effet des combats en tour par tour qui se veulent simples, funs et rapides, avec évidemment un auto-battle pour les plus pressés. Les joueurs pourront créer les équipes de leurs rêves avec tous les personnages recrutés, et oui ça inclut les grands méchants comme Maléfique. Sans doute conscient de l’attrait potentiel que le jeu a auprès des fans de Kingdom Hearts, Disney promet une dimension plus stratégique réservée aux joueurs les plus expérimentés, sans que l’on ne sache exactement quoi.

Une sortie d'ici la fin de l'année

Comme moult jeux mobiles, Disney Pixel RPG s’appuiera également sur un système d’Expéditions permettant d’envoyer quelques personnages en mission pour récupérer des matériaux et gagner des niveaux. À première vue, il ne devrait pas y avoir de pay-to-win. En revanche, les fashionistas devraient fortement être incités à sortir la carte bleue. Le jeu comprendra en effet un système de personnalisation complet, où les joueurs pourront choisir les tenues, coupes de cheveux et autres accessoires pour leur avatar, avec de nombreux habits tout droits sortis de vos films favoris.

Disney Pixel RPG sera disponible dans le courant de l’année sur Android et Google Play, avec une sortie prévue en France. A ce rythme il devrait servir de mise en bouche avant que nous autres Européens ayons la chance de mettre la main sur Kingdom Hearts Missing Link.

Source : Disney