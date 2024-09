Les fans de Kingdom Hearts commencent à perdre patience. Alors que plusieurs jeux ont subitement été supprimés des boutiques, le prochain épisode ne devrait pas faire une apparition tant espérée au TGS 2024. Sur le papier, seul un titre pourrait les aider à patienter : KH Missing Link. Une production mobile particulièrement attendue par la communauté, bien au fait du penchant de Nomura pour dévoiler des éléments importants du lore sur les jeux à destination des smartphones. Pour le moment, seuls les joueurs japonais ont pu brièvement l’approcher, laissant les Européens sur le carreau. C’est finalement peut-être Disney qui pourrait combler leur manque avec un nouvel RPG mettant à l’honneur ce bon vieux Roi Mickey et ses amis.

Un jeu gratuit pour attendre Kingdom Hearts 4 arrive très bientôt

Depuis son annonce cet été, Disney Pixel RPG fait de l'œil à plus d’un fan de la licence. Il faut dire que son postulat de départ a de quoi faire vibrer la corde sensible des amoureux de Kingdom Hearts. Mickey, Donald et sa bande dans un RPG ? Des mondes auparavant isolés qui se retrouvent soudainement connectés entre eux suite à un mystérieux événement ? Dit comme ça, impossible de ne pas penser à la saga emblématique de Square Enix. Les deux jeux seront en revanche très différents. Déjà parce qu’il n’y a pas que Dingo et ses deux camarades qui pourront voyager, mais bien tous les personnages des univers de Disney. Ariel, Peter Pan, Baymax, Stitch, Nick de Zootopia et d’autres héros comme vilains prendront les armes pour éradiquer des programmes malveillants qui envahissent leurs mondes.

D’une autre part, pas d’action cette fois, ce sera uniquement du tour par tour, avec des mécaniques de gatcha, jeu mobile oblige, et une jolie bouille en pixel. Si le modèle économique est aussi doux que sa direction artistique, alors Disney Pixel RPG pourrait être le jeu parfait pour passer le temps avant Kingdom Hearts 4. Il ne faudra pas attendre longtemps avant d’en avoir le cœur net, puisque les développeurs ont enfin dévoilé sa date de sortie. Le rendez-vous est donné au 7 octobre sur iOS et Android. Pas de jaloux, ça arrive absolument partout, même en France où le titre sera entièrement traduit. Ça sent mine de rien le petit carton, puisque déjà 600 000 joueurs se sont pré-enregistrés pour ne pas louper le lancement de ce free-to-play.

Un RPG en tour par tour

Pour mémoire, Disney Pixel RPG proposera donc des combats en tour par tour qui se veulent funs, rapides et simples, avec une fonction auto-battle pour les plus pressés. Il sera possible de créer son équipe avec tous les personnages recrutés, héros comme méchants, y compris cette chère Maléfique. Sans doute conscient de l’attrait de ce jeu gratuit auprès des fans de Kingdom Hearts, Disney promet également une dimension plus stratégique réservée aux joueurs les plus expérimentés. Quoi exactement ? Rendez-vous dans quelques jours pour le découvrir.

Source : Disney