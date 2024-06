La série Kingdom Hearts continue de faire parler d'elle avec la sortie récente de ses jeux sur Steam. Le directeur de la série, Tetsuya Nomura, a partagé un message sur le compte Twitter officiel de la franchise, offrant des perspectives intéressantes pour les fans anciens et nouveaux. Voilà tout ce que l'on peut apprendre à ce sujet.

Kingdom Hearts sur Steam

On a donc eu le droit à un message du studio sur Twitter. Nomura a souligné que la disponibilité des jeux Kingdom Hearts sur Steam représente une excellente occasion pour les nouveaux venus de découvrir cette série emblématique. C'est également une opportunité pour les fans de longue date de se replonger dans l'univers de KH et de se préparer pour les futures sorties, bien que la date du prochain titre reste encore inconnue.

Dans son message, Nomura a mentionné que l'équipe travaille "durement dans toutes les directions". Bien que cette expression puisse sembler vague, elle suggère que plusieurs projets liés à la franchise sont en cours. Cette déclaration laisse espérer que des annonces pourraient bientôt être faites, au-delà des nouvelles concernant le jeu mobile Missing-Link.

La franchise Kingdom Hearts sur Steam comprend plusieurs collections et jeux individuels. Le Kingdom Hearts Integrum Masterpiece regroupe tous les titres disponibles sur la plateforme, offrant une expérience complète de la série. La collection KH HD 1.5 + 2.5 ReMIX inclut quatre jeux complets : KH Final Mix, KH Reof Memories, Kingdom Hearts II Final Mix, et KH Birth by Sleep Final Mix. Les titres pour Nintendo DS, KH 358/2 Days et Kingdom Hearts Re, sont présentés sous forme de compilations de cinématiques en HD.

Un gros lot de jeux

KH HD 2.8 Final Chapter Prologue propose deux jeux complets : Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD et KH 0.2: Birth by Sleep – A Fragmentary Passage. Cette collection inclut également KH χ Back Cover, un film cinématique réalisé avec le moteur Unreal Engine 4, qui détaille les événements vécus par les Prophètes dans KH χ.

L'édition KH III sur Steam comprend le DLC Re Mind, ajoutant de nouveaux éléments scénaristiques et des combats de boss supplémentaires, souvent considérés parmi les meilleurs de l'histoire des jeux vidéo. Chaque plateforme dispose d'une Keyblade unique, celle de Steam étant nommée Dead of Night. Enfin, KH Melody of Memory n'est pas encore disponible sur Steam et reste exclusif à l'Epic Games Store pour sa version PC.